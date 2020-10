Marketing für Solo-Selbstständige: Diese Kanäle sind effektiv und dabei günstig

Die eigene Arbeit und das eigene Produkt zu vermarkten erfordert Mut, Zeit und Kreativität – aber nicht zwangsläufig viel Startkapital. Konservativere Marketing-Strategien wie Flyer und Plakate sind häufig teuer und als einzige Werbemaßnahme wenig zeitgemäß. Sie gehen mit hohen Streuverlusten einher und sind daher, vor allem für den Anfang, nur bedingt zu empfehlen. Moderne Werbemaßnahmen wie Social-Media- und Newsletter-Marketing hingegen sind kostengünstig und auch dann umsetzbar, wenn Sie mit Ihrem Unternehmen noch am Anfang stehen. Mit den folgenden Tipps können Sie schnell neue Kunden gewinnen.

NEWSLETTER-MARKETING: Zunehmend werden auch Social-Media-Kanäle wie Instagram für Marketing genutzt. Dabei handelt es sich um eine sehr persönliche, wenn auch zeitintensive Möglichkeit, mit Kunden in Kontakt zu treten.

Eine Alternative, die deutlich weniger Zeit in Anspruch nimmt, aber dennoch einen engen Kundenkontakt herstellt, ist das E-Mail Marketing . Der Klassiker unter den Online-Marketing-Strategien versorgt Abonnenten regelmäßig mit relevanten Neuigkeiten, die in Calls-to-Action münden. Newsletter-Marketing ist eine Möglichkeit, seine Zielgruppe personalisiert anzusprechen und so in einen persönlichen Dialog zu treten.

BLOGGING: Das Bloggen hat verschiedene Vorzüge. Zum einen richten sich Blogs an ein breites Publikum, wodurch sie potenziell viel Traffic generieren. Über Suchanfragen nach bestimmten Themen, über die Sie schreiben, können Leser Ihr Unternehmen finden. Auf diese Weise werden Interessenten auf Sie aufmerksam und können sich mit Ihrem Unternehmen vertraut machen. Besteht grundsätzliches Interesse, gehen Blog und Newsletter oft Hand in Hand: Leser Ihres Blogs abonnieren den Newsletter und werden auf diese Weise schnell zu Stammlesern – eine tragfähige Kundenbeziehung ist hergestellt.

NETWORKING: Sich mit anderen Selbstständigen zu vernetzen, ist aus verschiedenen Gründen hilfreich. Zum einen ermöglicht es einen persönlichen Austausch, in dem man Informationen teilen und sich gegenseitig unterstützen kann. Zum anderen kann man im Rahmen von Kollaborationen gemeinsam an Projekten arbeiten. Zuletzt ist ein Netzwerk hilfreich, um sich gegenseitig Aufträge zu vermitteln. Andere Selbstständige können Sie beispielsweise bei dedizierten Stammtischen oder in Internetforen kennenlernen. Je mehr Kontakte Sie knüpfen, umso größer ist auch die Chance, darüber Kunden vermittelt zu bekommen.

STAMMKUNDEN GEWINNEN: Wenn Sie eine gewisse Anzahl an Stammkunden akquiriert haben, können sich auch dadurch schnell neue Aufträge entwickeln. Das geschieht zum einen durch Mund-zu-Mund-Propaganda, indem zufriedene Kunden Sie weiterempfehlen. Außerdem sind Stammkunden häufiger daran interessiert, auch zukünftig Aufträge an Sie zu vergeben, wenn Sie bereits einen zufriedenstellend ausgeführt haben.

Auch „Upselling“ ist in diesen Kundenbeziehungen eine Option. Das bedeutet, dass Sie Kunden, die ein Produkt bei Ihnen kaufen, darüber hinaus noch etwas anderes verkaufen können. Um zu wissen, welche Angebote Aussicht auf Erfolg haben, müssen Sie Ihre Zielgruppe und deren Belange jedoch gut kennen.

BRANCHENBÜCHER UND VERZEICHNISSE: Betreiben Sie eine eigene Website, einen Blog und verschicken Sie regelmäßig Newsletter, haben Sie bereits viel Sichtbarkeit im Internet generiert. Doch auch Firmenverzeichnisse oder berufliche Netzwerke können hilfreich sein, um online gefunden zu werden. Während Offline-Branchenbücher oft mit Kosten verbunden sind, lohnen sich kostenlose Firmenverzeichnisse im Internet besonders dann, wenn nur ein kleines Budget zur Verfügung steht.