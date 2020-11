Widilo: Gutscheine und Cashbacks als Sparmöglichkeiten

Widilo wurde 2012 in Paris ins Leben gerufen, um die Kaufkraft von Online-Käufern zu stärken. Inzwischen ist Widilo auch in anderen Ländern aktiv, darunter auch in Deutschland. Aufgrund des immer größer und engmaschiger werdenden Netzwerks aus Verlagen und Händlern werden den Nutzern immer neue Angebote für Online-Shops der verschiedensten Branchen zur Verfügung gestellt. Im Alltag können Nutzer mit Gutscheincodes oder Cashbacks bei nahezu jedem Einkauf Geld sparen . Sparmöglichkeiten ergeben sich auf zahlreichen Gebieten, beispielsweise bei Reisen, Sportartikeln, Mode, Elektronik oder Büchern.

Wie funktioniert Widilo?

Widilo arbeitet mit einer Vielzahl von Partnern zusammen. Kauft ein Mitglied von Widilo bei einem dieser Partner, erhält Widilo eine Kommission, die mit dem Käufer geteilt wird. Für beide Seiten entsteht eine Win-Win-Situation. Wer Gutscheine von Widilo nutzen möchte, muss sich zuerst als Mitglied registrieren. Die Registrierung und Mitgliedschaft sind völlig kostenfrei. Aktuelle Gutscheine und Cashbacks werden bereits auf der Startseite von Widilo vorgestellt. Wer nach Gutscheinen für bestimmte Shops sucht, beispielsweise Thalia Gutscheine und Aktionen , kann den entsprechenden Shop anklicken, sich über die Angebote informieren und ein geeignetes Angebot auswählen. Der Cashback kann aktiviert und beim Kauf im entsprechenden Online-Shop ausgezahlt werden. Wie hoch der Cashback ist, hängt vom jeweiligen Shop ab.

Keine Gutscheine und Aktionen verpassen

Von Zeit zu Zeit bietet Widilo neue Deals und Rabattcodes an, beispielsweise C&A Gutscheincodes und Angebote . Um solche Angebote nicht zu verpassen, können Nutzer den Widilo Cash Reminder installieren. Diese Leistung ist kostenfrei. Bei jedem Besuch im jeweiligen Online-Shop wird angezeigt, ob aktuelle Gutscheincodes oder Cashbacks verfügbar sind.

Treueprogramm als zusätzliche Sparmöglichkeit

Eine zusätzliche Sparmöglichkeit ist das Treueprogramm von Widilo. Mitglieder von Widilo erhalten für ihre Cashbacks Punkte , die sie im WIP-Shop für Geld oder Geschenke eintauschen können. Der Einstiegsstatus in das Treueprogramm ist der Bronzestatus. Er bietet noch keine zusätzlichen Vorteile. Um in das nächste Level aufzusteigen, müssen Mitglieder innerhalb von zwölf Monaten die erforderliche Summe an Cashbacks erreichen. Mitglieder können in die Level Silber, Gold und Diamant aufsteigen, wenn sie entsprechend viele Cashbacks erzielen. Jedes Level bringt eine höhere Summe an Cashbacks und Punkten, wenn Mitglieder eine Bestellung aufgeben, eine Bewertung hinterlassen oder einen Freund einladen.

Freunde zu Widilo einladen

Wer einen Freund zu Widilo einladen möchte, muss mindestens einmal die Cashback-Funktion für eine Bestellung genutzt haben. Nun kann der Freund eingeladen werden, der sich als Mitglied registrieren muss. Jedes Mitglied, das einen Freund einlädt, wird mit einem Empfehlungsbonus belohnt.