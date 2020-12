Buchalik Brömmekamp informiert: So schützen Sie Ihr Unternehmen in Zeiten von COVID-19 vor der Insolvenz

Lesen Sie hier, welche Chancen die Rechtsanwaltskanzlei Buchalik Brömmekamp bei einer Sanierung in Eigenverwaltung für insolvenzgefährdete Unternehmen sieht und wie dadurch eine endgültige Liquidierung vermieden werden kann.

Sanieren statt Liquidieren

Sanieren statt Liquidieren - so ließe sich der Ansatz einer Insolvenz in Eigenverwaltung überschreiben. Und genau diese Herangehensweise kann für viele der derzeit unter der Corona-Krise leidenden deutschen Unternehmen ein probater Weg sein. Ziel ist es, ein neues Sanierungs-Moderationsverfahren zu nutzen, um eine umfassende Verständigung zwischen Schuldnern und Gläubigern zu erleichtern und das Unternehmen in gemeinsamer Anstrengung wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Die bekannte Rechtsanwaltskanzlei Buchalik Brömmekamp hat schon eine Vielzahl von Unternehmen auf diesem Weg begleitet und hält das Verfahren für sehr erfolgversprechend.

Dabei sind natürlich die derzeit geltenden Regelungen der Bundesregierung zu beachten.

Der Berliner Weg: Halbherzig oder gut vorbereitet?

Die im Frühjahr von der Bundesregierung ausgesetzte Insolvenzantragspflicht verhinderte eine Welle von Unternehmenspleiten - sie galt allerdings nur bis zum 30. September 2020. Die Corona-Krise war und ist jedoch keineswegs eingedämmt, es musste also eine Anschlusslösung aufgesetzt werden. Diese umfasst jedoch nur noch die Aussetzung der Antragspflicht für Insolvenzen wegen Überschuldung, die Antragspflicht wegen Zahlungsunfähigkeit lebte wieder auf. Die Kritik ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten, als halbherzig wurde diese Maßnahmen verurteilt. Führende Rechtsanwaltskanzleien - wie Buchalik Brömmekamp - vertreten hier allerdings eine andere Meinung und bezeichnen das Vorgehen durchaus als planvoll.

Neue Richtlinien der EU zu Sanierungsverfahren

Im Sommer 2019 wurde vom EU-Parlament die Restrukturierungs- und Insolvenzrichtlinie über ein strukturiertes außer-insolvenzliches Sanierungsverfahren verabschiedet. Die Mitgliedstaaten haben bis Mitte 2021 Zeit, diese an das deutsche Eigenverwaltungs- und Schutzschirmverfahren (ESUG) angelehnte Verfahren in ihr nationales Recht zu implementieren. Parallel dazu wurde das 2012 eingeführte ESUG-Verfahren in Deutschland evaluiert. Die durchaus positiven Erfahrungen flossen ebenso wie einige Änderungsvorschläge in den Entwurf für das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG) ein. So sollen die wirtschaftlichen Folgen, welche die nach wie vor anhaltende Corona-Krise verursacht, wie im Konjunkturpaket festgelegt bewältigt werden.

Betriebliches Frühwarnsystem und Haftung der Steuerberater

Der frühzeitigen Erkennung drohender Unternehmenskrisen kommt künftig eine noch größere Bedeutung zu - und dabei ist nicht nur das Management gefragt, sondern vor allem auch der begleitende Steuerberater. Für beide Parteien droht persönliche Haftung, sollten diese die wirtschaftliche Lage nicht im Blick behalten und nicht schon bei ersten Krisenanzeichen Gegenmaßnahmen einleiten. Schon seit 2017 gilt in dieser Frage eine Verschärfung der Steuerberaterhaftung, was sich auch nachvollziehen lässt: Hier laufen alle Zahlen zusammen, hier wird ausgewertet und hier muss auch auf Fehlentwicklungen hingewiesen werden.

Was ist zu tun bei drohender Zahlungsunfähigkeit?

Sobald sich also eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzeichnet, diese aber noch nicht eingetreten ist, muss das Management aktiv werden. Der Gesetzgeber verlangt, dass in Zukunft schon bei drohender Zahlungsunfähigkeit die Gläubigerinteressen in den Vordergrund zu stellen sind. Wird das nicht beachtet, drohen dem Geschäftsführer, aber auch dem beratenden Steuerberater, erhebliche persönliche Haftungsrisiken. Es geht zunächst darum, sich mit den involvierten Gläubigern zu verständigen, denn diese müssen zu jeweils 75 Prozent bezogen auf die Forderungen zustimmen. Schließlich können im Rahmen eines Restrukturierungsplans Eingriffe in Sicherungsrechte, Vertragsänderungen und -aufhebungen vorgenommen werden. Ausgeschlossen sind ausdrücklich Eingriffe in Arbeitsverhältnisse, z.B.erleichterte Kündigungen oder reduzierte Sozialpläne.

Restrukturierungsverfahren auch ohne Gericht möglich

Die Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen kann durchaus auch ohne gerichtliche Beteiligung realisiert werden. Lediglich wenn spezielle Verfahrenshilfen beansprucht werden sollen, muss eine gerichtliche Entscheidung herbeigeführt werden. Dazu zählen beispielsweise Verbote von Leistungsverweigerungs-, Verwertungs- und Vollstreckungsmaßnahmen, die für drei Monate angeordnet werden können. Ein weiterer Spielraum kann sich durch die Verfügung der Beendigung von gegenseitigen Verträgen oder die ersetzende Zustimmung von ablehnenden Gläubigern eröffnen, sollten diese im Zuge der geplanten Lösung nicht schlechter gestellt sein.

Buchalik Brömmekamp empfiehlt:

“Insolvenzen vermeiden durch Restrukturierung

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

Lassen es die konkreten Umstände zu, wird der Weg über ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung geprüft. Das Management behält hierbei die Fäden in der Hand, sodass das Unternehmen nicht nur das eigenes Know-how, sondern auch die über Jahre gewachsenen Kontakte und Netzwerke zur Sanierung nutzen kann. Als externer Sanierungsberater überwachen dann spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien wie Buchalik Brömmekamp die Neuausrichtung, unterstützen bei Bedarf auch bei der Entwicklung neuer unternehmerischer Ansätze und begleiten die Moderation. Die Geschäftsführung vertritt hingegen das Unternehmen wie gehabt nach außen, was Ruhe in die Beziehungen zu Geschäftspartnern und vor allem Arbeitnehmern bringt. Hier wird insbesondere dem nicht zu unterschätzenden Unternehmensimage Rechnung getragen, das bei einer klassischen Insolvenz naturgemäß leidet.

Buchalik Brömmekamp rät:

“Jetzt Corona-Folgen konsequent in Angriff nehmen!”

Für viele deutsche Unternehmen wird der kommende Winter hart - und das nicht nur wegen der fehlenden Liquidität. Derzeit kann kein Experte voraussagen, welche Entwicklung das neue Jahr bringen wird. Umso wichtiger ist es, sich konsequent mit den Fakten auseinanderzusetzen: Der reine Aufschub einer drohenden Insolvenz bringt vielleicht etwas mehr Zeit - aber nicht wirklich weiter. Es sind vielmehr tragfähige Lösungen gefragt, die nicht nur die Corona-Folgen abfangen, sondern Unternehmen zukunftsfähig aufstellen.