Wie werden Börsengewinne versteuert?

Die fortschreitende Digitalisierung macht den Handel mit Aktien und Wertpapieren am Handy, Tablet oder Notebook möglich. Dadurch wird das Börsenparkett in die eigenen vier Wände verlegt. Herkömmliche Anleihen und das Sparbuch erzielen aufgrund der seit Jahren darniederliegenden Zinsen kaum noch Gewinne. Angesichts der Inflation wird damit sogar Geld verbrannt. Das Geschäft mit Aktien gewinnt an Charme.

Von Aschendorff Medien