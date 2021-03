Bezahlen mit Bitcoin: Immer mehr Unternehmen akzeptieren die Kryptowährung

Bitcoin halten, ausgeben oder doch lieber verkaufen?

Bitcoins erfüllen derzeit vor allem zwei Funktionen. Außer als Zahlungsmittel dienen sie als Spekulationsobjekt. Bitcoins sind auf der Börse noch erheblichen Schwankungen unterworfen. Von den einen auf den anderen Tag können die Kurse zu einem Höhenflug ansetzen oder auch tief fallen. Selbst für erfahrene Analysten sind die Vorgänge auf der Börse bezüglich der Kryptowährungen schwer nachvollziehbar. Wer auf Bitcoins setzt, vertraut auf ihren langfristigen Erfolg. Derjenige ist davon überzeugt, dass Kryptowährungen sich als Währung der Zukunft durchsetzen werden.

Können Bitcoins jederzeit an- und verkauft werden?

Potenzielle Käufer gibt es viele und so ist es sehr wahrscheinlich, dass man auch in Situationen, in denen sich ein Ankauf von Bitcoins kaum rechnen dürfte, einen Käufer findet. Wichtig ist nur, dass man in der Branche gut vernetzt ist und die typischen Handelsplätze für das Trading kennt. Darüber hinaus finden sich gute Tipps zum Bitcoin-Verkauf überall im Internet.

So bezahlen Sie mit Bitcoins

Bitcoins werden peer to peer überwiesen. Um mit Bitcoins zu bezahlen, benötigen Käufer die Adresse des Empfängers, seine Wallet. Über die öffentlich einsehbare Blockchain wird die Transaktion vollzogen , die Nutzung der Codes fungiert als eine Art digitale Signatur. Anhand der Code-Verschlüsselung können die Miner der Netzwerk-Rechner die Korrektheit der Transaktion automatisch erfassen. Die Dauer des Transfers kann momentan noch Tage beanspruchen. Mit einer höheren Netzwerkgebühr haben Kunden aber die Option, den Vorgang zu beschleunigen.

Bitcoins kaufen

Für den Kauf von Bitcoins bieten sich Krypto-Börsen und andere Trading-Handelsplätze an. Danach wird auf den dezentralen Computernetzwerken ein Konto eröffnet. Der Kunde kann fortan Bitcoins kaufen und auf seiner Wallet lagern. Die Wallet ist dabei der persönliche Safe. Bekannte Anbieter für E-Wallets sind Ledger, Trezor, eToro und Exodus.

Zahlungsabwicklung

Bei Transfers werden Bitcoins von Wallet zu Wallet verschoben. Der Kunde muss dafür, wie er das von Banken her kennt, lediglich persönliche Codes für die Verifizierung der Transfers im System hinterlegen. Die privaten Schlüssel der Nutzer sind zugleich seine Sicherung vor Diebstahl. Prinzipiell gelten Kryptowährungen wie Bitcoins als sicher. Allerdings hat es auch hier schon erfolgreiche Hackerangriffe gegeben.

Welche Vorteile bieten Zahlungen mit Bitcoins?

Ein zugkräftiger Vorteil der Bitcoins ist der meist günstige Wechselkurs mit anderen Währungen. Experten machen dafür das Fehlen einer zentralen Institution, die Entscheidungen fällen kann, verantwortlich. Auch das Risiko einer Inflation konnte bislang erfolgreich vermieden werden, unter anderem durch ein weltweites Limit von 21 Millionen Bitcoins. Darüber hinaus versprechen Bitcoins anonyme Zahlungsvorgänge, geringe Transaktionsgebühren für Überweisungen ins Ausland und die Einfachheit von Überweisungen von Kunde zu Kunde (peer to peer).

Fazit

Allen Schwankungen der Wechselkurse zum Trotz ist die grundsätzliche Bilanz der beliebtesten Kryptowährung überaus positiv. Experten sehen darin ein Indiz dafür, dass sich das Modell durchsetzt. In dieser Eigenschaft nehmen Bitcoins nicht nur als Spekulationsobjekt, sondern auch als Zahlungsmittel an Bedeutung zu.

Durch die Verknappung auf 21 Millionen gelten Bitcoins als ähnlich beständig wie Gold und Silber, haben im Vergleich zu diesen traditionellen Werten aber einen an die Zukunft erinnernden Ruf und sind bei modernen Tradern entsprechend beliebt. Die Zahl der Online-Shops und Unternehmen, die Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptieren, nimmt kontinuierlich zu. Momentan können sich Kunden, die auf Bitcoins setzen, sicher sein: „the trend is your friend“.