Wohin mit dem Geld?

Aktien

Die Börsenkurse haben seit jeher von niedrigen Zinsen profitiert. Die Rallye an den Börsen ist seit 2009 fast ungebrochen. Zwar haben wir Anfang 2020 einen erneuten starken Einbruch des Aktienmarktes gesehen, jedoch haben sich die Kurse bei fast allen Aktiengesellschaften in den darauffolgenden Monaten wieder erholt und sogar ihre ursprünglichen Höchstwerte übertroffen. Gerade in dem Jahr 2020 waren diese Entwicklungen vor allem der Geldschöpfung zu verdanken. In der realen Wirtschaft war der Konsum nahezu unmöglich, weswegen die menschen nach anderen Möglichkeiten gesucht haben, was sie mit ihrem Geld machen. Nach den günstigen Preisen im Frühjahr 2020 haben viele Anleger neue Depots eröffnet, was zu einem raschen Kursaufschwung in vielen Bereichen gesorgt hat. Die neuen Investoren am Markt können aber auch zu uneinheitlichen Kursen führen, was die Situation an den Märkten noch schwerer zu prognostizieren macht. Jedoch herrscht gerade in Deutschland nach wie vor der Glaube, dass Aktien zu riskant seien, sodass deutsche Anleger hier eher zögerlich sind. Zu empfehlen ist eine Aktienstrategie auch nur dann, wenn man sich auch mit der Thematik und auch den unterschiedlichen Geschäftsmodellen auskennt.

Ein eigenes Unternehmen

Wer auf einer größeren Menge an nicht genutztem Geld sitzt und nicht so recht weiß, was er damit anfangen soll, kann auch sein eigenes Unternehmen oder sein eigenes Gewerbe gründen. Das Internet sorgt dafür, dass man sehr leicht ein Geschäftsmodell übernehmen und dieses auch profitabel einsetzen kann. Sogar die Firmengründung online ist möglich. Da eine Firma schnell online gegründet ist, kann man hier auch vorerst nebenberuflich die eigene Selbstständigkeit testen. Auch wenn das eigene Gewerbe vorerst nebenberuflich gestartet werden soll, ist ein eigenes Geschäftskonto durchaus empfehlenswert.

Sachgüter und Immobilien

Eine weitere Investitionsmöglichkeit stellen auch Edelmetalle wie Gold und Silber dar. Da diese auf unserem Planeten nur knapp vorhanden sind, aber oft benötigt werden, wird der Wert bei ihnen selten gegen null gehen. Jedoch sind natürlich auch die Edelmetallkurse Nachfrageschwankungen unterworfen. Eine Alternative bieten Immobilien. Diese haben auch einen Nutzen in ihrer Existenz selbst. Wenn man in Wohneinheiten investieren möchte, können diese vermietet werden und für ein zusätzliches Einkommen sorgen. Die Preise hierfür sind aber auch stark vom Zeitgeist und dem Standort abhängig. Wer sein Geld schnell aus Immobilien herausholen möchte, wird diese nur mit einem höheren bürokratischen Aufwand verkaufen können. Eine Investition in Immobilien sollte daher langfristig überlegt sein.

Fazit

Es gibt viele Anlagemöglichkeiten, wie man sein Geld sichern kann. Experten raten daher zu einem ausgewogenen Portfolio. Man sollte nicht alles auf eine Karte setzen, sondern sein Vermögen und seine Ersparnisse in verschiedene Anlageklassen einbringen. So ist man weniger krisenanfällig für einen konzentrierten Markt.