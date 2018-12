Zu Beginn der Menopause sind Frauen in Deutschland durchschnittlich 51 Jahre alt. Mit den Wechseljahren beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt – und oft steht die Welt dann erst einmal auf dem Kopf, da sich der Hormonhaushalt verändert. Wer aber den Wechseljahren mit einer gewissen Gelassenheit entgegensieht und gut auf sich achtet, empfindet den Übergang in die neue Phase des Lebens meist als sanfter.

Die hormonellen Umstellungen im Alter wirken sich auf unterschiedliche Weise aus. Abgesehen vom Ausbleiben der Regelblutung bringt die Menopause für viele Frauen auch Hitzewallungen oder Schlafstörungen mit sich. Einige zeigen Anzeichen einer Blasenschwäche oder sind gar von Depressionen betroffen. Frauen können Vorkehrungen treffen, um die für die Menopause typischen Beschwerden abzumildern – zum Beispiel mit der richtigen Ernährung und regelmäßiger Bewegung.

Ausgewogen ernähren und ausreichend trinken

Jeder sollte darauf achten, ausreichend zu trinken. Doch besonders in den Wechseljahren ist es wichtig, viel Flüssigkeit in Form von Wasser, ungesüßten Tees oder Saftschorlen zu sich zu nehmen. Das wirkt unter anderem dem Austrocknen der Haut entgegen und hilft dem Stoffwechsel. Mindestens 1,5 Liter täglich sollten es sein. Viel Flüssigkeit aufzunehmen, wirkt sich auch positiv auf die Blase aus. Gerade Frauen in der Menopause tendieren durch die hormonelle Umstellung schneller zu Blasenschwäche. Wer ausreichend trinkt, beugt damit möglichen Infekten vor. Was Frauen darüber hinaus tun können, um der Blasenschwäche entgegenzuwirken, fasst dieser Artikel zusammen.

Des Weiteren sollten Frauen spätestens jetzt auf eine ausgewogene Ernährung achten, da sich der Stoffwechsel verändert. So wird Fett sehr schnell gespeichert, aber langsamer abgebaut. Wer seine Ernährung nicht der Menopause anpasst, riskiert, das eine oder andere Kilo zuzunehmen. Die für die Wechseljahre typischen Hitzewallungen lassen sich ebenfalls mithilfe einer ausgewogenen Ernährung bekämpfen. Durch bestimmte Lebensmittel wie koffeinhaltige Getränke, Alkohol oder scharfe Speisen wird das vermehrte Hitzeempfinden oft noch begünstigt. Daher ist es ratsam, diese Lebensmittel zu meiden oder nur in Maßen zu verzehren.

Bewegung als Allheilmittel

Regelmäßige Bewegung ist ebenfalls wichtig für Frauen, die sich in einer hormonellen Umstellung befinden. Nicht nur, um einer Gewichtszunahme entgegenzuwirken, sondern auch, um Körper und Geist auch in Zukunft gesund und fit zu halten. Regelmäßige Sporteinheiten verbessern die Durchblutung, heben den Östrogen- und Testosteronspiegel und beruhigen das Herz. Zusätzlich stärkt Sport die Knochen sowie die Muskulatur und fördert die Beweglichkeit der Gelenke.

Sportliche Aktivitäten helfen außerdem dabei, das Stresslevel zu senken. Dieses ist bei Frauen in der Menopause oft erhöht; nicht nur durch aufgrund der körperlichen Veränderung, sondern auch durch Veränderungen im Privatleben. Bei vielen Frauen fällt dieser Lebensabschnitt damit zusammen, dass die Kinder ausziehen; auch steht vielen das Ende des Berufslebens bevor oder es sind jobbedingte Veränderungen notwendig. Solche Umstellungen führen bei manchen Frauen in den Wechseljahren zu Schlafstörungen oder depressiven Verstimmungen – auch hier hilft Sport, den Beschwerden entgegenzuwirken.