Einmal in zu helles Licht geguckt und schon zuckt das Auge - insbesondere Migränepatienten können davon ein Lied singen. Eine Augenmigräne dauert in der Regel nur wenige Minuten und hinterlässt keine Folgeschäden für das Auge. Doch die Symptome können für Betroffene sehr unangenehm und beunruhigend sein. Besonders charakteristisch für die Erkrankung ist das verschwommene Sehen, das urplötzlich auftritt. Mediziner sprechen bei solchen Ausfällen von Skotomen. Auch Kopfschmerzen und Schwindel sind mögliche Begleiterscheinungen.

Als Ursache für die sehr seltene Form der Migräne vermuten Wissenschaftler eine Fehlfunktion der Blutregulation im Gehirn. So soll der im Gehirn zuständige Teil fürs Sehen kurzzeitig mit zu wenig Sauerstoff und Blut versorgt sein, was zu den Aussetzern führen kann. Auch genetische Faktoren können Augenmigräne begünstigen. So haben beispielsweise Kinder von Migränepatienten ein höheres Risiko, ebenfalls an einer Form der Migräne zu erkranken.

Wer das erste Mal eine Augenmigräne erlebt, sollte versuchen sich zu merken, in welcher Situation die Sehprobleme aufgetreten sind. Denn es gibt verschiedene Trigger, die zu einer Attacke führen können. Ob zu helles Licht, Stress, Schlafmangel, Medikamenten- oder Alkoholkonsum - die potenziellen Auslöser sind vielfältig. Betroffene, die herausgefunden haben, unter welchen Bedingungen die Migräne vermehrt auftritt, können versuchen entsprechend vorzubeugen. Hilfreich kann eine Art Migräne-Tagebuch sein, in dem alle Attacken mit der jeweiligen Situation notiert werden. Darüber hinaus wird neben gezielten Entspannungspraktiken auch die Einnahme von Magnesium und Vitamin B12 empfohlen, um einem Anfall vorzubeugen beziehungsweise diesen gezielt zu bekämpfen.

Ist die Augenmigräne ausgebrochen, sollten Betroffene einen dunklen Raum aufsuchen und versuchen, sich zu entspannen. Auch kühle Tücher über dem Auge können helfen, die Lichtblitze zu minimieren. Sind die Schmerzen und Lichtblitze nach ein paar Minuten noch nicht abgeklungen, können gegebenenfalls Schmerztabletten Linderung verschaffen. Hier ist jedoch die Absprache mit einem Arzt ratsam.

Treten solche Anfälle vermehrt auf, führt kein Weg an einem Arztbesuch vorbei. So kann ausgeschlossen werden, dass hinter der plötzlichen Sehschwäche keine andere Krankheit steckt, und es kann gegebenenfalls medikamentös behandelt werden.