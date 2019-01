Ein schmerzhafter Druck im Kiefer und Zahnbereich belastet den ganzen Kopf, was die meisten Menschen zuerst an Karies oder eine Entzündung im Zahn denken lässt. Häufig werden Zahnschmerzen aber auch mit einer Kieferhöhlenentzündung verwechselt. Woher weiß man also, ob es sich bei dem Schmerz um Zahnschmerzen oder eben doch eine Kieferhöhlenentzündung handelt? Erfahren Sie mehr über den Unterschied.

Zahnschmerzen oder Kieferhöhlenentzündung?

Zahnschmerzen werden von den unterschiedlichsten Auslösern verursacht. Karies, eine Entzündung des Zahnmarks, freiliegende Zahnhälse, ein Abszess oder eine Wurzelentzündung – die Erkrankungen und Schäden an den Zähnen sind sehr vielfältig. Da die Schmerzen oft sehr stark sind, müssen sie vorübergehend mit Schmerzmitteln betäubt und in erster Linie schnell behandelt werden. Ein Besuch beim Zahnarzt ist somit unumgänglich.

Wenn unklar ist, ob es sich bei den Schmerzen um echte Zahnschmerzen oder doch etwa eine Kieferhöhlenentzündung handelt, kann eine Beobachtung der anderen Symptome sinnvoll sein. Um die beiden Probleme nicht zu verwechseln, sollten zusätzlich weitere Begleiterscheinungen betrachtet werden. Treten neben den Schmerzen im Kiefer außerdem Erschöpfung, Schnupfen, Husten oder Fieber auf, deutet das unter Umständen auf eine Entzündung der Kieferhöhlen hin.

Eine Kieferhöhlenentzündung ist sehr unangenehm und sollte unbedingt behandelt werden. Neben Nasensprays und Inhalation können unter Umständen auch Antibiotika notwendig sein. Weitere Tipps, was Sie bei einer Kieferhöhlenentzündung tun können, lesen Sie hier. Neben einer Sinusitis kann aber ebenso eine Entzündung der Zahnwurzel die Ursache für eine Kieferhöhlenentzündung sein. Die genaue Abklärung zwischen den Ursachen Zahnschmerzen oder Kieferhöhlenentzündung übernimmt meist der Hausarzt. Auch der Zahnmediziner ist in der Lage, die Hinweise auf eine Entzündung der Schleimhäute im Kiefer meist schnell und korrekt zu deuten.

Wie entsteht eine Kieferhöhlenentzündung und wie lässt sie sich erkennen?

Eine Kieferhöhlenentzündung entsteht meist im Rahmen einer Erkältung durch Viren oder seltener Bakterien und ist eine Form der Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung). Die Kieferhöhle befindet sich im Oberkieferknochen und ist mit der Nasenhöhle verbunden. Bei einer Erkältung können die Erreger in die Kieferhöhle wandern und dort in den Schleimhäuten eine Entzündung verursachen. Die Schleimhäute schwellen an und es sammelt sich Flüssigkeit in der Kieferhöhle. Deren Druck verursacht dann Beschwerden, die meist an Zahnschmerzen erinnern. Die typischen Symptome sind starke Schmerzen im Kopf, in den Augen und im Kiefer, die sich bei einer Abwärtsbewegung des Kopfes verschlimmern. Außerdem treten häufig Husten, Geruchsstörungen, erschwerte Nasenatmung, Schwellungen des Unterlids oder eine erhöhte Körpertemperatur auf. Um eine Kieferhöhlenentzündung zu erkennen und von normalen Zahnschmerzen zu unterscheiden, kann es also helfen, sich einmal nach vorne zu beugen. Wird der Schmerz durch die Druckverlagerung stärker, ist das ein Hinweis darauf, dass eine Schwellung im Kiefer vorliegen könnte.

Eine Kieferhöhlenentzündung behandeln

Sobald abgeklärt ist, ob es sich bei den Schmerzen um Zahnschmerzen oder eine Kieferhöhlenentzündung handelt, lassen sich die Schmerzen ursächlich behandeln. Da die Kieferhöhlenentzündung eine Form der Sinusitis ist, wird sie auch wie ein gewöhnlicher Infekt therapiert. Dabei werden abschwellende Nasensprays, entzündungshemmende Medikamente wie Ibuprofen und – in besonders schweren Fällen – Antibiotika eingesetzt. Inhalieren und viel Trinken sind dabei wichtig, um die verstopften Nebenhöhlen vom Druck zu befreien und die Schleimhäute zu befeuchten.