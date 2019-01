Was gibt es bei der Auswahl des Betts zu beachten?

Guter Schlaf ist genauso wichtig wie eine gesunde Ernährung und genügend Bewegung. Viele Menschen kennen es: Das Einschlafen gelingt einfach nicht und am nächsten Tag ist man müde, gereizt und nicht so leistungsfähig. Das Bett kann daran schuld sein. Massivholzbetten sind aufgrund ihres einzigartigen Charakters und der vielen positiven Eigenschaften ideal. Holz hat eine warme und behagliche Ausstrahlung, sodass das Bett dem Schlafzimmer viel Ruhe verleiht. Bei dieser Atmosphäre fällt es viel leichter, zu entspannen. Zudem sorgt das natürliche und nachhaltige Material für ein gesundes Raumklima, da Holz aufgrund der offenen Poren atmen kann und durch die optimale Aufnahme und Abgabe der Luftfeuchtigkeit das Raumklima reguliert. Online gibt es hochwertige Massivholzbetten in verschiedenen Größen und Ausführungen. Sie sorgen nicht nur für optimalen Liegekomfort, sondern vermitteln auch eine hohe Qualität und Wertigkeit. Es kann aus verschiedenen Holzarten ausgewählt werden, beispielsweise Kiefer, Fichte, Wildeiche, Kernbuche oder Pinie. Die Designs reichen von klassisch bis hin zu modern.

Weitere Tipps für einen erholsamen Schlaf

Neben dem Bett zaubern ebenso ein Kleiderschrank und eine Kommode aus Massivholz ein behagliches Ambiente in den Schlafraum. Auch Menschen, die viel Wert auf ökologische Aspekte und Nachhaltigkeit legen, wählen Möbel aus dem natürlichen Material, bei dem es sich um einen nachwachsenden, recycelbaren Rohstoff handelt. Daneben ist es wichtig, ein optimales Maß zwischen körperlicher Aktivität und Entspannung zu finden, um gut schlafen zu können. Wer sich tagsüber bewegt, wird abends in der Regel schneller müde und kann leichter einschlafen. Sport sollte nicht zu spät ausgeübt werden, denn der Körper muss aufgrund des aktiven Kreislaufs dann erst einmal herunterfahren. Zudem sollte nicht zu spät gegessen werden, denn mit vollem Magen kann man schlecht schlafen. Der Organismus ist dann noch eine ganze Weile mit der Verdauung beschäftigt. Daher sollte ab spätestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr gegessen werden. Lässt es sich nicht vermeiden, sollte es leichte Kost sein. Auch empfiehlt es sich, auf Alkohol zu verzichten, denn viele können dadurch zwar besser einschlafen, aber die Nacht wird vor allem in der zweiten Nachthälfte unruhiger. Des Weiteren sollte das Schlafzimmer dunkel sein, um gut schlafen zu können.

Zusammenfassung

Das Schlafzimmer gehört zu den wichtigsten Räumen der Wohnung oder des Hauses, denn darin verbringen wir immerhin die meiste Zeit unseres Lebens. Hier ziehen wir uns zurück, gewinnen Abstand vom stressigen Alltag und sammeln neue Kräfte für den nächsten Tag. Doch dies ist nur durch einen erholsamen Schlaf möglich. Das Bett bildet die wichtigste Basis. Es sollte hochwertig und robust sein. Besteht es aus wertvollem Massivholz, wird ein erholsames Schlafen ermöglicht und für ein gesundes Raumklima gesorgt. Massives Holz vermittelt zudem Wärme und Geborgenheit. Es ist sehr pflegeleicht, robust und langlebig.