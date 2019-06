Berlin (dpa) - Der Hochsommer ist da und bringt Deutschland insSchwitzen. Vor allem Senioren macht das zu schaffen - aber wiesoeigentlich?

«Das hat zunächst einen physiologischen Grund: ÄltereMenschen haben deutlich weniger Wasser im Organismus, dafür etwasmehr Fett», sagt der Präsident der Deutschen Gesellschaft fürGeriatrie (DGG), Hans Jürgen Heppner.

Außerdem hätten ältere Menschen von Haus aus ein geringeresDurstgefühl - warum das so ist, sei noch nicht abschließenderforscht, sagt Heppner. «Sie müssen im höheren Alter eher nach einemStundenplan trinken als nach Durst.» Erschwerend hinzu komme, dassviele Senioren Medikamente nehmen, die zu einer erhöhten Ausscheidungvon Flüssigkeit führen.

Der Wassermangel kann den Blutkreislauf und die Versorgung, etwa desGehirns, mit wichtigen Mineralien stören. So erklärt sich auch, dassviele dehydrierte Menschen verwirrt oder geistesabwesend wirken.Mindestens eineinhalb Liter empfiehlt Heppner daher an Hitzetagen zutrinken - zusätzlich zu dem was man zum Essen trinkt. «Am bestenMineralwasser, eine Brausetablette oder ein isotonisches Getränk.»