Ärztliche Versorgung in Ahlen: Eine Bestandsaufnahme

Viele Hausärzte bereits über 60

Schaut man auf die Verteilung der Ärzte im Regierungsbezirk Münster, sieht sie auf den ersten Blick zufriedenstellend aus. Der Kreis Warendorf liegt mit 152,5 Ärzten je 100.000 Einwohnern deutschlandweit im Mittelfeld. Jeder Hausarzt ist rechnerisch für 1.631 Einwohner zuständig, das ist sogar weniger als die bundesweit geforderte Quote von 1.671 Einwohnern pro Hausarzt.

In Ahlen bereitet das Durchschnittsalter der Allgemeinmediziner jedoch Sorgen. Ansgar von der Osten von der KVWL bezeichnete den Nachwuchsmangel in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Frauen und Senioren im Juni als Hauptproblem. Über 50 Prozent der Hausärzte in Ahlen seien bereits über 60, so von der Osten. Es sei daher wahrscheinlich, dass sie sich in Rente verabschieden werden, noch bevor die jetzigen Nachwuchsmediziner mit dem Studium fertig sind. Auf der anderen Seite nimmt eine wachsende Anzahl älterer Patienten ihre Dienstleistungen immer häufiger in Anspruch.

Bei den Fachärzten gibt es in Ahlen je nach Spezialisierung große Unterschiede. Während die Stadt im Bereich der Internisten gut aufgestellt ist, ist vor allem die Anzahl von Kinderärzten und Psychotherapeuten problematisch. Die Statistiken berücksichtigen darüber hinaus nicht, dass die Patienten sich nicht homogen auf die Arztpraxen verteilen.

Immer weniger Praxisgründer

Der Ärztemangel stellt nicht nur im Münsterland eine Herausforderung dar: rund 392.400 Mediziner waren 2018 in Deutschland tätig – das sind über 40 Prozent mehr als noch 1996. Allerdings hat sich die Zahl der angestellten Ärzte im Vergleich zu damals fast versechsfacht. Immer mehr von ihnen arbeiten in Teilzeit, sodass eine lückenlose Versorgung schwerer wird. Zudem wollen weniger Ärzte eine eigene Praxis gründen und ein Fünftel der niedergelassenen Mediziner steht kurz vor der Rente. Vor allem ländliche Regionen und Kleinstädte sind vom Nachwuchsmangel betroffen.

Von der Osten schlug vor, in Ahlen stärker auf die Zusammenarbeit zwischen älteren und jungen Medizinern zu setzen. Indem mehr Gemeinschaftspraxen gegründet werden, könnten erfahrene Ärzte dem Nachwuchs den Einstieg erleichtern. Die Empfehlung, mehr Fahrdienste bereitzustellen, um Senioren zu weiter gelegenen Praxen zu fahren, stieß bei Iris Binder von der CDU auf Ablehnung. Ihrer Meinung nach sei das Konzept ungerecht. Vielmehr müssten Ärzte mehr Hausbesuche anbieten, so Binder, um nicht mobile Patienten zu versorgen.

Überlastung verhindert Hausbesuche

Der demografische Wandel stellt die ärztliche Struktur insgesamt infrage. Obwohl Haus- und Fachärzte theoretisch verpflichtet sind, zu mobilitätseingeschränkten Patienten nach Hause zu fahren, nahm die Zahl der Hausbesuche zwischen 2009 und 2016 um 17 Prozent ab. Als Gründe geben Ärzte die geringe Vergütung der gesetzlichen Krankenkassen, die pro Hausbesuch nur 23 Euro zahlen, sowie eine allgemeine Überlastung an.

Mittlerweile haben private Unternehmen diese Lücke erkannt und bieten seit 2017 Hausbesuche für Privatversicherte und Selbstzahler an. Die Hotline ist rund um die Uhr erreichbar, ein Hausbesuch kostet maximal 180 Euro. Darüber hinaus sind auch Videosprechstunden möglich. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) sieht das Geschäftsmodell dagegen skeptisch. Schließlich, so Sprecher Karl Matthias Roth, gäbe es in Deutschland einen kostenlosen Ärztlichen Bereitschaftsdienst, der auch am Wochenende und an Feiertagen Notfälle abdeckt. Er sieht im Angebot der Privatunternehmen die Gefahr einer Zwei-Klassen-Medizin.