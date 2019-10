Hörgeräte-Zubehör von einem Unternehmen mit Erfahrung

auric Hörsysteme – das Unternehmen, zu dem auric24.de gehört – ist seit mehr als 20 Jahren als Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Hörakustik aktiv. Entsprechend weiß auric genau um die Bedürfnisse von Menschen mit Hörproblemen. Neben dem passenden Hörgerät bzw. der passenden Hörhilfe gibt es zahlreiche Alltagshilfen, wie Licht- oder Vibrationswecker, die Menschen mit Hörproblemen helfen. Und auch das Hörgerät an sich muss gepflegt werden und braucht Ersatzbatterien sowie weiteres Zubehör. Um diesen Bedürfnissen entgegenzukommen, hat auric den Hörakustik Shop vor einigen Jahren eröffnet. Seit Mitte September ist der Shop nun unter der neuen Adresse auric24.de im Internet zu erreichen.

Gleiche Einkaufsvorteile unter neuer Web-Adresse

Geändert hat sich nur die URL und der Name des Shops, ansonsten ist aber alles gleichgeblieben. Das gewohnte Sortiment erwartet die Kunden im Onlineshop für Hörgeräte-Zubehör, der auch optisch genauso aussieht wie vorher. Neben Batterien und Pflegemitteln für Hörgeräte, gibt es technische Hörhilfen, wie Kopfhörer, Wecker, Telefone und Hörverstärker sowie zahlreiches Zubehör für Hörgeräte , um diese mit anderen Geräten zu verbinden oder auch Gehörschutz in unterschiedlichen Ausführungen. Auch die Einkaufsvorteile sind geblieben: Ab 14 EUR Warenwert bestellt man versandkostenfrei bei auric24. Da die meisten Artikel am Lager vorrätig sind, müssen Kunden nicht lange auf die Bestellung warten. Dank der unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten – können Kunden auf ihre favorisierte Art bezahlen.

Kunden-Erfahrungen weiterhin positiv

Dass alles beim Alten geblieben ist, zeigen auch die TrustedShops Bewertungen. Zahlreiche neue Bewertungen sind seit September, als von Hörakustik Shop auf auric24 gewechselt wurde, veröffentlicht worden und es handelt sich überwiegend um positive Erfahrungen der Kunden (Bewertung gut und sehr gut). Die aktuelle Gesamtbewertung bei TrustedShops liegt bei 4.83 von 5 möglichen Sternen.

Hinter der Namens- und Adressenänderung des Shops verbirgt sich übrigens nichts Spektakuläres. Den Shop auric24 gab es bereits vorher, nur wurden dort ausschließlich Hörverstärker angeboten. Nach der Entscheidung, diese auch im Hörakustik Shop anzubieten, war ein separater Shop dafür überflüssig. Da auric24 den Brand auric enthält und sowohl kürzer als auch einprägsamer ist, entschied man sich für diese Änderung.