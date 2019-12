Diese 5 regionalen Gemüsesorten schmecken im Winter

1. Grünkohl – von der Pinkelbeilage zum Superfood

Kein Winter ohne Grünkohl – nicht nur in Norddeutschland erfreut sich Grünkohl im Winter großer Beliebtheit. Auch der Rest der Nation hat Grünkohl als Superfood längst entdeckt. So ist roher Grünkohl mittlerweile eine beliebte Zutat für grüne Smoothies und findet sich im Caesar-Salat genauso wieder wie in Chips. Mit diesem regionalen Wintergemüse, das von November bis Februar geerntet wird und erst bei leichter Frosteinwirkung sein volles Aroma entfaltet, liegt man also voll im Trend. Auch der traditionelle deftige Kohl und Pinkel gehört vielerorts zu den kulinarischen Winterhighlights .

2. Pastinake, Steckrübe und Co. – die Vielfalt von Wurzelgemüse

Die bekannteste und beliebteste Vertreterin des Wurzelgemüses ist mit Sicherheit die Karotte – richtig gelagert und zubereitet liefert sie das ganze Jahr über wichtige Nährstoffe und vor allem Vitamin A. Doch auch Pastinake oder Steckrübe gehören zu dem soliden Wurzelgemüse, das im Winter die Vielfalt an regionalem Gemüse auf dem Speiseplan erweitert. So eignet sich der süßlich-würzige Geschmack der ballaststoffreichen Pastinake als Beilage genauso wie für Suppen und Eintöpfe. Und aus der gelbfleischigen Steckrübe, die schon bei Oma auf den Tisch kam, lassen sich kalorienarme und nährstoffreiche Gratins, Currys und Eintöpfe zaubern.

3. Chicorée – viel besser als sein Ruf

Ob es wohl an seinem hochtrabenden Namen liegt, dass Chicorée in Deutschland eher unbeliebt ist? Laut NDR werden hierzulande jährlich nur 300 Gramm Chicorée pro Person konsumiert. Dabei ist der typische Herbst- und Wintersalat, der von Oktober bis März frisch erhältlich ist, sehr gesund. Roh liefert er Bitterstoffe, die gut für Verdauung, Stoffwechsel und Kreislauf sind. Geschmort oder gedünstet schmeckt er auch in warmen, deftigen Speisen sehr gut. Wichtig beim Einkauf: Die Knospen sollten fest verschlossen und nicht fleckig sein. In zartem Gelb ist das Gemüse besonders lecker.

4. Schwarzwurzel – der Spargel des Winters

Um die Zeit bis zur nächsten Spargelsaison zu überbrücken, empfehlen sich Schwarzwurzeln, die nicht umsonst auch als "Winterspargel" bezeichnet werden. Das Wintergemüse ist reich an Nährstoffen und eignet sich gut als abwechslungsreiches Kochgemüse oder für Suppen. Die fleischige Wurzel, die beim Schälen etwas Geschick erfordert, ist von Oktober bis Februar frisch auf deutschen Wochenmärkten zu finden.

5. Topinambur – der Geheimtipp unter dem Wintergemüse

Ein kleiner Geheimtipp unter dem regionalen Wintergemüse ist Topinambur. Das unscheinbare Knollengemüse erinnert leicht an Kartoffeln, ist mit seinem nussigen Aroma aber sogar noch vielseitiger. Es kann roh, gekocht oder gebraten gegessen werden, mit oder ohne Schale. Geraspelt auf Salat hat Topinambur einen leicht bitteren Geschmack, gekocht oder gebraten dagegen eine leicht süßliche Note. Damit eignet es sich für Pürees und Suppen genauso wie als köstliche Beilage zu Fisch oder Fleisch. Dieses von Oktober bis März frisch erhältliche Gemüse bringt eine angenehme Abwechslung in das Repertoire der winterlichen Speisen.

Neben diesem bekannten und weniger bekannten Wintergemüse gibt es zahlreiche andere Gemüsesorten, die entweder ganzjährig in Deutschland angebaut oder gut gelagert werden und somit den Kauf von Produkten aus Übersee im Winter unnötig machen. Dazu gehören zum Beispiel Champignons, Rote Bete, Kürbis, Zwiebeln, Weiß- und Rotkohl sowie natürlich die gute alte Kartoffel.