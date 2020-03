Und der gesamte Profisport, einschließlich der Fußballspiele der Serie A, wird einen Monat lang hinter verschlossenen Türen stattfinden. Insgesamt 107 Menschen sind in Italien, das den schwersten Ausbruch in Europa hat, durch das Coronavirus gestorben.

Premierminister Giuseppe Conte sagte, das Gesundheitswesen laufe Gefahr, überfordert zu werden. Die meisten der mehr als 3.000 Fälle befinden sich im Norden, aber andere Fälle wurden in 19 der 20 Regionen Italiens bestätigt.

Die Weltgesundheitsorganisation hat bisher noch keine Pandemie ausgerufen - eine Epidemie, die sich durch lokale Übertragung über die ganze Welt ausbreitet - aber am Mittwoch sagte der deutsche Gesundheitsminister, das Coronavirus erfülle nun die Definition. "Die Situation ändert sich sehr schnell... Klar ist, dass wir den Höhepunkt des Ausbruchs noch nicht erreicht haben", sagte Jens Spahn.

Bestätigte Fälle wurden in 81 Ländern gemeldet, wobei Italien, Iran und Südkorea als Hotspots außerhalb Chinas auftauchten. Italien leidet: Da die Cafés und Hotels halb leer sind, wird dem Tourismussektor hier ein Verlust von bis zu 8.5 Mrd. Euro vorausgesagt.

Eine weitere Stadt nördlich von Mailand könnte unter Quarantäne gestellt werden, wenn die Fälle dort zunehmen. Doch die bisherigen Eindämmungsmaßnahmen konnten die Ausbreitung nicht aufhalten - es gab nun den ersten Todesfall südlich von Rom. Die Bewohner werden angehalten sich möglichst in den Häusern aufzuhalten, eine gute Möglichkeit sich mit ihrem Hobby zu beschäftigen, oder ein Live Casino zu besuchen.

Und während der Premierminister gestern Abend in einer Rede das Land zu beruhigen versuchte, vertieft sich die Angst vor dieser Krise.

Währenddessen hat das US-Repräsentantenhaus mit überwältigender Mehrheit ein Finanzierungsgesetz in Höhe von 8,3 Milliarden Dollar zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus verabschiedet. Die Notstandsgesetzgebung geht jetzt an den Senat. Kalifornien hat den ersten Todesfall in den USA außerhalb des Bundesstaates Washington verzeichnet. Los Angeles hat den öffentlichen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

Israel hat mittlerweile neue Reisebeschränkungen für fünf europäische Länder verhängt - Frankreich, Deutschland, Spanien, Österreich und die Schweiz. Saudi-Arabien hat die kleinere muslimische Pilgerreise, oder Umra, für saudische Bürger und Einwohner des Golfkönigreichs ausgesetzt.

Der Irak hat zwei Todesfälle durch den Coronavirus gemeldet. Das Land wird den gesamten Handel mit dem Iran und Kuwait für eine Woche aussetzen. Die Region Nordkurdistan sagte, religiöse Zeremonien in Moscheen, Kirchen und Tempeln seien bis auf weiteres verboten.

Die Australier haben nach den ersten beiden Todesfällen des Landes Toilettenpapier eingelagert. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa gab an, dass sie 150 ihrer 770-Flugzeuge unter "außergewöhnlichen Umständen" am Boden lässt. Der Internationale Währungsfonds hat vor den wachsenden wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs gewarnt und prognostiziert einen Rückgang des globalen Wachstums unter dem bescheidenen Niveau des letzten Jahres.

Der italienische Ministerpräsident Conte forderte alle Italiener auf, "ihren Teil zu tun". "Wir sitzen im selben Boot, wer das Steuerruder hat, hat die Pflicht, die Route anzugeben, wir müssen uns zusätzlich anstrengen, wir müssen es gemeinsam tun", sagte er. Die Bildungsministerin Lucia Azzolina sagte, sie hoffe, dass die Schüler den Unterricht so bald wie möglich wieder aufnehmen können. "Ich verpflichte mich, dafür zu sorgen, dass der wesentliche öffentliche Dienst, wenn auch aus der Ferne, allen unseren Schülern zur Verfügung steht", sagte sie.