Coronavirus: Was deutsche Arbeitgeber unternehmen, um das Risiko für Arbeitnehmer zu verringern

Bis Mittwochmorgen sollen in Deutschland rund 240 Menschen an Coronavirus erkrankt sein. Seit dem Ausbruch im Februar, arbeiten Mitarbeiter in Deutschland von zu Hause aus, Veranstaltungen wurden abgesagt und Kollegen haben aufgehört, sich die Hände zu schütteln.

Neben der Aufforderung an die Mitarbeiter, regelmäßig sichere Hygiene zu praktizieren und sich die Hände zu waschen, haben Unternehmen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Heimbüro

Der bayerische Automobilzulieferer Webasto , der als erstes deutsches Unternehmen Mitarbeiter mit Coronavirus meldete, schloss vorübergehend seinen Hauptsitz. Dies war möglich, da die Heimarbeit im Unternehmen bereits weit verbreitet war. Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Laptops jeden Abend mit nach Hause zu nehmen - falls sich die Situation ändert und sie ab sofort von zu Hause aus arbeiten müssen.

Bei der Rückversicherungsfirma Munich Re werden Mitarbeiter, die in Italien, China oder Südkorea Urlaub gearbeitet haben, aufgefordert, nach ihrer Rückkehr 14 Tage lang von zu Hause aus zu arbeiten, bevor sie wieder ins Büro zurückkehren. Dort können alle vorhandenen Kommunikationsmöglichkeiten genutzt werden und die Mitarbeiter werden aufgefordert sich auch in ihrer Freizeit möglichst zuhause aufzuhalten, sie können ihr Hobby ausüben, oder ein paar schöne Stunden im Live Casino verbringen.

Nachdem ein Mitarbeiter von ProSiebenSat.1 in Düsseldorf positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wurde 200 Mitarbeitern am Hauptsitz des Unternehmens in Unterföhring bei München vorsorglich gesagt, sie sollten von zu Hause aus arbeiten. Dem betroffenen Mitarbeiter geht es inzwischen wieder gut. Etwa die Hälfte der 200 betroffenen Mitarbeiter wurde negativ auf das Virus getestet - alle weiteren Ergebnisse werden diese Woche erwartet.

In München wurde ein BMW Mitarbeiter positiv auf Coronavirus getestet. Er sei nicht vereist und habe im Forschungs- und Entwicklungszentrum (FIZ) gearbeitet, sagte eine BMW-Sprecherin. Rund 150 FIZ-Mitarbeiter, die mit ihm in Kontakt gekommen waren, befinden sich nun seit zwei Wochen in Quarantäne zu Hause, und die Großraumbüros werden desinfiziert. Dem Mann geht es unter den gegebenen Umständen gut.

Foto: Pixabay.com

Aufgrund der Verbreitung des neuartigen Coronavirus hat Twitter seine Mitarbeiter auf der ganzen Welt aufgefordert, von zu Hause aus zu arbeiten. "Wir empfehlen allen Mitarbeitern weltweit nachdrücklich, dies zu tun, wenn sie dazu in der Lage sind", sagte Jennifer Christie, Personalmanagerin bei Twitter. Ziel ist es, die Wahrscheinlichkeit einer Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Dies ist obligatorisch für Twitter-Mitarbeiter in Ländern, die derzeit stark betroffen sind, einschließlich Südkorea und Japan sowie in Hongkong.

Letzte Woche hatte Twitter bereits angekündigt, dass vorsorglich alle Geschäftsreisen und Veranstaltungen, die nicht unbedingt notwendig sind, abgesagt werden sollten.

Bei Geobra Brandstätter , dem Hersteller von Playmobil in Mittelfranken, Bayern, wurde Mitarbeitern, die gerade von ihren Ferien in Italien zurückgekehrt sind, gesagt, sie sollen die nächsten 14 Tage bei voller Bezahlung zu Hause bleiben und bei Krankheitssymptomen ihren Arzt konsultieren auftreten.

Rund 1600 Mitarbeiter des Maschinenbaukonzerns DMG Mori im bayerischen Pfronten wurden angewiesen, mindestens bis Dienstag dieser Woche zu Hause zu bleiben, da ein Kollege positiv auf das Virus getestet wurde. Das Gesundheitsamt im Bezirk Ostallgäu will herausfinden, welche Kollegen engen Kontakt zum 36-Jährigen hatten. Er war wahrscheinlich während einer Reise infiziert worden. DMG Mori ist einer der größten Hersteller von Schneidwerkzeugen.