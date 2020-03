Erkrankungen beim Mann – die Diagnose stellt der Urologe - Münstersche Zeitung

Ein Urologe behandelt nicht nur Erkrankungen beim Mann

Der Urologe ist für den Mann so etwas wie der Gynäkologe für die Frau . Aber nicht nur. Urologen sind auch diejenigen, die sich um alle Probleme rund um harnbildende und harnableitende Organe kümmern. Die Blasenentzündungen genauso behandeln wie zum Beispiel Probleme beim Wasserlassen oder Harninkontinenz. Das ist der Grund dafür, warum im Wartezimmer eines Urologen nicht nur Männer sitzen.

Viele Urologen sind auch Andrologen

Die Urologie ist ein Teilgebiet der Medizin, das sich zum einen mit den Harnorganen befasst, also mit den Nieren, dem Harnleiter, der Harnröhre und der Blase. Zum anderen ist der Urologe der klassische „Männerarzt“ und hat häufig eine Zusatzausbildung als Androloge. In sein Aufgabengebiet fallen unter anderem Schwierigkeiten bei der Fortpflanzung, Erektionsstörungen, Krankheiten des Samenleiters, der Hoden und Nebenhoden, aber ebenso die vor allem bei Männern über 40 häufiger auftretenden Probleme mit der Prostata wie zum Beispiel Prostataentzündungen (hier erfahren Sie mehr zur Prostatitis und dem Urologen! Auch bei einer geplanten Vasektomie, einer Sterilisation des Mannes, ist der Urologe der richtige Ansprechpartner.

Bei der Diagnose arbeiten Urologen eng mit anderen Ärzten zusammen

Der Urogenitaltrakt ist ein sehr komplexes System im menschlichen Körper. Die Erkrankungen, die ein Urologe behandelt, sind daher vielfältig und grenzen häufig an die Aufgabengebiete anderer Mediziner wie Nephrologen, Proktologen, aber ebenso Gynäkologen. Chronische und akute Blasenentzündungen kommen bei Frauen nämlich deutlich häufiger vor als bei Männern und sind für sie ein Grund, den Spezialisten aufzusuchen. Das Spektrum der Urologen-Diagnosen reicht hier von einer unangenehmen, aber ungefährlichen Harnblasenentzündung bis hin zu einer Nierenbeckenentzündung, durch die eine lebensgefährliche Sepsis (Blutvergiftung) entstehen kann.

Urologen: von der Vorsorge über die Diagnose bis zur Behandlung

Zum Aufgabenbereich eines Urologen gehört auch die Vorsorge im Bereich des Urogenitaltrakts, vor allem die Früherkennung von Gewebeveränderungen und Tumoren. Zur Diagnose verwendet der Urologe oft Urin- oder Tastuntersuchungen, bildgebende und endoskopische Verfahren und um festzustellen, ob ein Knoten harmlos oder bedenklich ist, Biopsien. Neben der Früherkennung von Erkrankungen beim Mann im Bereich des Urogenitalsystems und bei der Frau im Bereich des Harnsystems, steht die medikamentöse beziehungsweise operative Behandlung.

Tabuthemen sind beim Urologen gut aufgehoben

Ein Urologe behandelt nicht nur Verletzungen und Erkrankungen beim Mann im Bereich der Geschlechtsorgane, auch Erektionsstörungen und Impotenz gehören zu seinem Aufgabenbereich. Die erektile Dysfunktion nimmt mit dem Alter zu und kann ein Hinweis auf die Gefahr eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls sein. Umso wichtiger ist es, vom Urologen abklären zu lassen, ob die Ursachen körperlicher oder seelischer Art sind. Ein weiteres wichtiges, aber den Patienten oft peinliches Thema in der Praxis eines Urologen ist Harninkontinenz. Sie kann unter anderem durch eine ständige Reizung der Blase, zum Beispiel bei chronischen Blasenentzündungen, entstehen.

Der Frau wird’s heiß, der Mann kühlt ab

Übrigens: Nicht nur Frauen kommen in die Wechseljahre. Auch bei Männern verändert sich in der Mitte des Lebens die Hormonzusammensetzung. Mediziner sprechen hier von der Andropause. Das Testosteron nimmt ab, die Libido lässt nach, die Leistungskraft ebenfalls. Stellt der Urologe fest, dass die Beschwerden den Mann zu sehr beeinträchtigen oder dass der Testosteronspiegel außergewöhnlich niedrig ist, kann auch bei Männern in den Wechseljahren medikamentös nachgeholfen werden – mit einer Testosteron-Ersatztherapie.