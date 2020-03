Zeckenbiss oder Zeckenstich?

Zeckenstich oder Zeckenbiss?

Viele Menschen fragen sich: Wie sieht ein Zeckenbiss aus? Wie lässt sich ein Zeckenbiss erkennen? Und handelt es sich überhaupt um einen Biss oder doch um einen Zeckenstich? Diese und weitere Fragen klären wir hier auf.

Der Frühling nähert sich und erweckt damit auch die kleinen Blutsauger zum Leben. Zecken werden ab einer Temperatur von circa acht Grad Celsius aktiv und kommen in Deutschland gerade im Frühjahr sowie im Herbst gehäuft vor. Die hierzulande am meisten vertretene Art – der gemeine Holzbock – ist vor allem in Gärten oder im Wald vorzufinden . Zecken lauern auf Grashalmen oder im Gebüsch darauf, dass ein Wirt an ihnen vorbeistreift und sie sich dadurch zum Beispiel am Menschen festhalten können.

Haben sie dann eine geeignete Stelle gefunden, stechen sie zu. Ja richtig gehört: Wenn die kleinen Sauger an das Blut gelangen wollen, handelt es sich immer um einen Zeckenstich. Viele Menschen verwenden fälschlicherweise den Begriff Zeckenbiss – der Prozess, wie die Zecke an das Blut gelangt, ähnelt jedoch mehr einem Stechen. Denn sie öffnen dabei mit ihren Mundwerkzeugen die Haut, verankern ihren Stechrüssel im Gewebe und gelangen darüber an das Blut.

Ein Zeckenstich ist für den Menschen zwar in der Regel nicht spürbar, allerdings können dadurch schwerwiegende Folgen wie eine Borreliose (ausgelöst durch Bakterien, den Borrelien) oder FSME (verursacht durch Viren) entstehen. Da die Übertragung der Borrelien erst ein bis zwei Tage nach dem Einstich stattfindet, sollte eine Entfernung der Zecke so schnell wie möglich erfolgen.

Es ist demnach ratsam, nach Aufenthalten im Freien den Körper auf Zecken abzusuchen. Sie bevorzugen Stellen, an denen sie besonders geschützt sind. Hinter dem Ohr, in den Kniekehlen, dem Bauchnabel oder unter den Achseln kommt es deshalb oft zu einem Zeckenstich. Ebenso fühlen sie sich manchmal unter Armbanduhren und am enganliegenden Hosenbund sicher.

Zur Entfernung eignen sich spezielle Zeckenpinzetten, Zeckenkarten oder Zeckenzangen. Die Utensilien erhalten sie zum Beispiel in der Apotheke.

Zecke richtig entfernen – so geht’s: Packen Sie die Zecke am Kopf, also ganz nah an der Haut an. Ziehen Sie sie nun langsam und vor allem gerade heraus. Drehbewegungen sollten vermieden werden, damit der Kopf nicht stecken bleibt und womöglich Entzündungen verursacht. Sollte der Kopf der Zecke doch in der Haut festsitzen, suchen Sie einen Arzt auf. Nach kompletter Entfernung ist es sinnvoll, die Einstichstelle zu desinfizieren.

Erkennen kann man den „Zeckenbiss“ durch die wachsende Zecke. Sie bleibt bis zu zehn Tage am Körper und saugt sich mit Blut voll. Innerhalb der ersten Stunden wird sie größer und ist bei genauem Hinsehen sichtbar. Überträgt sie beim Blutsaugen Borrelien in den Blutkreislauf des Menschen, ist es möglich, dass sich ein roter Kreis um die Einstichstelle bildet. Der Bereich ist meist nicht geschwollen und entwickelt keinen Juckreiz oder ähnliche Symptome. Gelegentlich kann es zu einer Erwärmung der Haut kommen. Diese sogenannte Wanderröte breitet sich ausgehend von der Einstichstelle immer weiter aus und ist für Betroffene ein Zeichen, zum Hausarzt zu gehen. Das „Zeckenopfer“ kann aber auch an einer Borreliose erkranken, ohne die typischen Rötungen zu entwickeln. Treten Fieber, Muskelschmerzen und/oder Kopfschmerzen nach einem Zeckenstich auf, sollte ebenso ein Arzt um Rat gefragt werden.

Am besten ist es, sich im Vorfeld um einen geeigneten Zeckenschutz zu kümmern. Zeckensprays eignen sich gut, um die kleinen Blutsauger für eine gewisse Zeit fernzuhalten. Tragen Sie helle und lange Kleidung. So können Sie die Zecken womöglich schon vor dem Stich sehen und entfernen.