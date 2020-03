Magen-Darm-Beschwerden: Zu den Symptomen und Ursachen

Bauchschmerzen und Co.: Welche Symptome und Ursachen gibt es für Magen-Darm-Beschwerden?

Jeder wird wohl schon einmal mit ihnen zu kämpfen gehabt haben: Magen-Darm-Beschwerden, wie Bauchschmerzen, Sodbennen oder Völlegefühl, können die verschiedensten Ursachen zugrunde liegen. Erfahren Sie, wie bei Bauchschmerzen und Co. Symptome und Ursachen zusammenhängen.

Zu den Symptomen und Ursachen von Magen-Darm-Beschwerden

Der Magen-Darm-Trakt ist ein komplexes System aus unterschiedlichen Organen, durch welche der Verdauungsprozess abläuft. Die einzelnen Bestandteile sind sensibel aufeinander abgestimmt – und reagieren bei Überlastung auch mal empfindlich. Dies bemerken wir dann an Symptomen, wie beispielweise:

Völlegefühl

Beim Völlegefühl verspüren Betroffene oft ein Drücken zum Beispiel im Oberbauch. Dann liegt die vielleicht etwas üppiger ausgefallene Mahlzeit schwer im Magen und nimmt zusammen mit den entstehenden Verdauungsgasen immer mehr Platz ein. Daher rührt das Druckgefühl. Auch ein voller Darm in Kombination mit verschluckter Luft und Gasen führt häufig zu einem Völlegefühl führen. Die Beschwerden sind jedoch in diesem Fall eher im Unterbauch beziehungsweise Unterleib zu lokalisieren. In extremen Ausprägungen kann ein Völlegefühl auch in Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen münden.

Bauchschmerzen

Bauchschmerzen können entweder als Ursache ein bereits bestehendes, starkes Völlegefühl haben, oder sie gehen mit anderen Auslösern einher . Die meisten sind eher harmlos, wenn auch störend. Dazu gehören: Lebensmittelunverträglichkeiten, wie Lactoseintoleranz, ein Magen-Darm-Infekt oder Blähungen. Manchmal äußert sich Stress durch Bauchschmerzen. Die psychische Belastung schlägt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen.

Mitunter sind Bauchschmerzen aber auch Anzeichen für eine ernstzunehmende Erkrankung. Daher sollten Sie, wenn Sie über einen längeren Zeitraum Bauchschmerzen haben, einen Hausarzt aufsuchen und mit Ihm die Schmerzen abklären. Damit eine Blinddarmentzündung, ein Leistenbruch, ein Magengeschwür oder auch Gallensteine als mögliche Bauchschmerzen-Ursachen ausgeschlossen werden können.

Sodbrennen

Betroffene, die unter Sodbrennen leiden, bemerken die Beschwerden meist nach einer üppigen, auch sehr fettigen Mahlzeit oder dem Genuss von Alkohol. Und leider kann dies ebenso als Ursache für Magen-Darm-Beschwerden ausgemacht werden. Das Brennen breitet sich meist hinter dem Brustbein aus und führt mitunter zu Aufstoßen oder gar Erbrechen.

Bei Sodbrennen fließt Magensäure aus dem Magen nach oben in die Speiseröhre und greift dort die Schleimhaut an. Daraus resultiert das typische Brennen im Bereich des Brustkorbs, zuweilen meinen Patienten auch an Bauchschmerzen zu leiden, wenn die Beschwerden subjektiv eher nach unten ziehen.

Appetitlosigkeit

Häufig ist Betroffenen mit Magen-Darm-Beschwerden irgendwie „der Appetit vergangen“. Vor allem bei einem Magen-Darm-Infekt verspüren Patienten keinen Hunger und möchten nichts zu sich nehmen. Aber Magenschmerzen können den Menschen den Appetit genauso verderben. Das ist soweit erst einmal unbedenklich und Nahrungsverzicht kann kurzfristig Magen und Darm entlasten. In der Regel kehrt der Hunger schon bald von allein wieder zurück, wenn die Beschwerden nachlassen und Speisen wieder verlocken. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt es dies weiter zu beobachten und gegebenenfalls mit einem Mediziner zu besprechen.

Hilfreiche Tipps, um Magen-Darm-Beschwerden zu vermeiden

Mit dem Wissen, um die Ursachen für Bauchschmerzen und anderen Symptomen , lassen sich einige vorbeugende Maßnahmen ergreifen.

Der Ausspruch „Du bist, was du isst.“ hat viel Wahres: Setzen Sie am besten auf ballaststoffreiche sowie leichte Kost und meiden Sie Alkohol sowie stark fettige Speisen. Letztere belasten den Körper und führen zu den beschriebenen Magen-Darm-Beschwerden wie Sodbrennen, Völlegefühl und Magenschmerzen.

Ebenfalls kann Stress die Psyche, genauso wie den gesamten Körper belasten. Das Verdauungssystem ist besonders empfindlich und reagiert zum Beispiel mit Bauchschmerzen und Sodbrennen. Versuchen Sie psychische Belastung möglichst zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. Erholung, Sport und Entspannungstechniken wie Yoga können beim Stressabbau helfen.

Ingwer ist eine asiatische Knollenwurzel mit scharfem, intensivem Geschmack und kann, ob nun getrocknet, als Tee oder pur, ein richtiges „Wundermittel“ gegen Bauchschmerzen, Übelkeit und andere Magen-Darm-Beschwerden sein. Die ätherischen Öle und Scharfstoffe wirken mitunter verdauungsfördernd.