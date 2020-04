Eine gesunde Ergänzung mit Kurkuma

Kurkuma ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden, denn die vielfältigen gesundheitlichen Vorzüge wurden von den Wissenschaftlern erkannt und sind in das Bewusstsein der Verbraucher gelangt. Die Knolle soll bei vielen verschiedenen Beschwerden helfen und wird daher auch in der Form von Kapseln angeboten. Wie gesund sie tatsächlich ist, wird nachfolgend erläutert.

Von Aschendorff Medien