CBD und das Metabolische Syndrom

Was steckt hinter dem Begriff Metabolisches Syndrom?

Diagnostiziert wird das Metabolische Syndrom mithilfe einer Anamnese sowie einer klinisch-chemischen und in manchen Fällen auch technischen Untersuchung. Häufig stellt auch die Ernährungsanamnese eine wichtige Behandlungsmethode dar, um Gewohnheiten sowie ungesundes Essverhalten des Betroffenen genau zu eruieren.

Die Hauptursache für das Metabolische Syndrom liegt demnach in der Lebensweise. Auch zu wenig Sport und eine demnach mangelnde Bewegung können ein Metabolisches Syndrom begünstigen. Besonders häufig tritt es in den westlichen Ländern auf – in Deutschland sind rund 20 Prozent der Bevölkerung von diesem Krankheitssyndrom betroffen.

Welches Risiko birgt das Metabolische Syndrom?

Für Betroffene birgt das Metabolische Syndrom einen enormen Risikofaktor, da es nicht nur dem Herz, sondern auch den Blutgefäßen erheblichen Schaden zufügen kann. Der gefährlichste Faktor ist allerdings ein ständig hoher Blutdruck (Hypertonie). Die Organe sowie die Blutgefäße selbst werden hierbei einer enormen Belastung ausgesetzt.

Zu weiteren Abnormitäten des Metabolischen Syndroms zählen unter anderem leichte Entzündungen im inneren und äußerlichen Bereich, ein erhöhter Harnsäurewert sowie eine verstärkte Blutgerinnung. Trotz der enormen Risikofaktoren lässt sich das metabolische Syndrom relativ gut behandeln. Damit die genauen Ursachen gefunden werden können, muss dies vorrangig mit einem Arzt abgeklärt werden.

Ist die Behandlung mit CBD hilfreich?

Da es sich beim Metabolischen Syndrom um diverse Krankheitsbilder handelt, ist es mit dem vielseitig einsetzbarem CBD möglich, positive Ergebnisse zu erzielen. Dies hat damit zu tun, da es sich bei CBD um ein Produkt mit einem sehr breiten Wirkungsspektrum handelt . In erster Linie wirkt CBD allerdings hemmend und regulierend – Eigenschaften die gerade beim Metabolischen Syndrom ausschlaggebend sind.

Aus der Erfahrungsmedizin ist Cannabidiol bekannt für seinen positiven Einfluss der Parameter Blutzucker und Blutdruck. Gleichzeitig sorgt die Einnahme auch für einen Appetit-reduzierenden Effekt. So lässt sich beispielsweise Fettleibigkeit gut mit Cannabidiol behandeln. Abgesehen davon reguliert CBD das Herz- und Kreislaufsystem. Allerdings sollte für die Behandlung prinzipiell nur hochwertiges Cannabidiol verwendet werde. Das Schweizer Unternehmen Cibdol bietet fortwährend auf Reinheit und Hochwertigkeit geprüfte CBD-Produkte an.

Ein Metabolisches Syndrom wird häufig durch Arterienverkalkungen sowie durch Rauchen und fetthaltige Ernährung begünstigt. CBD ist allerdings für seine gefäßerweiternde Wirkung bekannt und kann demnach gut für die Behandlung eingesetzt werden.

Auch bei der Nikotinentwöhnung wurden mithilfe von CBD bereits einige positive und vielversprechende Ergebnisse erzielt.

Typ-2-Diabetes, ein weiterer Risikofaktor für die Entstehung des Metabolischen Syndroms , kann ebenfalls mithilfe von CBD verbessert werden, da das Produkt den Blutzuckerspiegel reguliert – was wiederum bereits von einigen wissenschaftlichen Studien bestätigt wurde.

Zu guter Letzt unterstützt CBD Betroffene auch bei psychischen Krankheiten. Die Entstehung eines Metabolischen Syndroms liegt oftmals auch einer seelischen Belastung zugrunde. Nicht selten leiden Betroffene an Schlafstörungen oder Depressionen. Mithilfe von CBD kann ein solch schwieriger Verlauf vermieden beziehungsweise verbessert werden, da durch die Einnahme Botenstoffe reguliert werden.

Ähnlich wie bei anderen Krankheiten, sollte auch beim Metabolischen Syndrom in erster Linie ein Facharzt aufgesucht werden, um einzelne Risikofaktoren sowie Ursachen aufzuklären.