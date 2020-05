Asthma – Verfahren der Diagnose

Asthma – Möglichkeiten der Diagnose im Überblick

Etwa acht Millionen Menschenleiden in Deutschland unter Asthma. Die Diagnose ist allerdings nicht immer schnell gestellt. Doch wie wird Asthma eigentlich diagnostiziert? Mehrere Tests ergeben am Schluss die sichere Diagnose.

Asthma bronchiale – Verfahren für die Diagnose

Die Basis für die Diagnose bei Asthma bildet der Lungenfunktionstest. Daneben greifen Ärzte meist noch auf die folgenden Verfahren zurück:

Anamnese

Röntgen

Blutgasanalyse

Sputum-Diagnostik

Allergietest

Kommen andere Erkrankungen infrage, können noch weitere Tests beim Verdacht auf Asthma zum Einsatz kommen und die Diagnose erhärten.

Anamnese – bei Asthma wichtig für die Diagnose

Die Anamnese gibt erste Hinweise auf ein mögliches Asthma bronchiale. Vor der Diagnose fragt der Arzt dabei verschiedene Parameter ab. Dazu gehört die gesundheitliche Familiengeschichte, bestehende Allergien oder andere Erkrankungen . Auch die Veränderung der Beschwerden im Tages- oder Jahresverlauf, ein örtlich gebundenes Auftreten oder Beschwerden bei Anwesenheit bestimmter Reizfaktoren machen Asthma als Diagnose wahrscheinlich. Dieses Vorgespräch bildet also die Basis der Diagnostik.

Lungenfunktionstest – der obligatorische Asthma-Test

Einer Anamnese folgt der klassische Asthma-Test: der Lungenfunktionstest . Dieser besteht aus mehreren Einzeltestverfahren und dient dazu, dem Mediziner ein umfassendes Bild der Lungenfunktion zu liefern.

Bei Asthma bereitet vor allem das Ausatmen den Betroffenen Probleme . Ob dieser Teil der Atmung beeinträchtigt ist, können Ärzte mit der Peak-Flow-Messung und der Spirometrie feststellen. Bei der Peak-Flow-Messung atmen Patienten so kräftig wie möglich in das sogenannte Peak-Flow-Meter aus. Verglichen mit einer gesunden Lungenfunktion, fällt dieser Wert bei Asthma niedriger aus. Die Diagnose mit der Spirometrie betrachtet die Atemluft, die in das Spirometer ein- und ausgeatmet wird. Der auschlaggebende Wert ist hier die Menge des Luftstroms pro Sekunde. Der ist nämlich umso geringer, je stärker die Bronchien verengt sind.

Beim Belastungstest wird die Lungenfunktion unter körperlicher Anstrengung – etwa auf dem Laufband oder Fahrradergometer – gemessen. Bei Asthma liegen die Werte unter denen ohne Belastung.

In die Diagnose mit eingebunden wird auch der Provokationstest. Hierbei inhalieren die Patienten Substanzen wie Histamin oder Methacholin. Fällt der Test positiv aus, sinkt nach Verabreichung die Lungenleistung.

Beim Bronchospasmolysetest wird die Atemleistung mit dem Spirometer gemessen. Anschließend erhalten die Patienten ein bronchienerweiterndes Medikament und ihre Werte werden nach 15 Minuten mit dem Spirometer erneut gemessen. Bei Asthma bronchiale sichern jetzt verbesserte Werte die Diagnose.

In eine Kammer müssen Patienten für die Ganzkörper-Plethysmographie. Diese Untersuchung betrachtet die Strömungsgeschwindigkeit der Atemluft, kann aber auch eine für Asthma typische Überblähung der Lunge nachweisen.

Röntgen

Eine Überblähung der Lunge kann auch beim Röntgen entdeckt werden. Möchte der Arzt Asthma als Diagnose erhärten, macht er eine Aufnahme des gesamten Brustkorbes. So lassen sich andere Ursachen für einen behinderten Luftstrom nachweisen, etwa Fehlbildungen, tumoröse Veränderungen oder Infektionen der Lunge.

Blutgasanalyse

Die Blutgasanalyse gehört nicht zu den Standardverfahren, wenn für den Verdacht auf Asthma bronchiale eine Diagnose gestellt werden soll. Sie ist jedoch für die Differentialdiagnose – etwa zu COPD (Chronische obstruktive Lungenerkrankung) – sehr hilfreich. Bei diesem Test wird den Patienten am Ohrläppchen Blut entnommen. In der Probe wird der Gehalt an Kohlendioxid und Sauerstoff im Blut überprüft.

FeNO-Messung

Die Gase der Atemluft analysiert die sogenannte FeNO-Messung. Sie misst den Gehalt von Stickstoffmonoxid in der ausgeatmeten Luft. Bei einigen Formen von Asthma ist dieser Wert signifikant erhöht. Die Diagnose lässt sich dann erhärten. Allein ist der Test jedoch nicht sehr aussagekräftig. Deshalb gehört er auch nicht zu den Standardverfahren.

Sputum-Diagnostik

Das Sputum, der ausgehustete Schleim, wird für diesen Asthma-Test unter dem Mikroskop untersucht. Dieser Test kann ein sich gerade entwickelndes Asthma anzeigen. Am Beginn der Erkrankung ist die Anzahl bestimmter Entzündungszellen, der sogenannten eosinophilen Granulozyten, erhöht. Zusammen mit weiteren Symptomen kann der Arzt Asthma als mögliche Diagnose bei Atemproblemen weiter konkretisieren.

Allergietest bei Asthma im Rahmen der Diagnose

Der Allergietest ist kein Asthma-Test im eigentlichen Sinne. Er enthüllt aber mögliche Auslöser der Krankheit. Vermutete Allergene können beispielsweise mit dem Prick-Test untersucht werden. Bei diesem Test werden kleine Mengen des Allergens in die Haut geritzt. Veränderungen zeigen dann das Allergen an. Aber auch die Bestimmung von IgE-Antikörpern im Blut kann Allergene aufzeigen.

Beim Provokationstest fahndet der Arzt nach den Ursachen des Asthmas, indem er die Lunge gezielt mit dem vermuteten Allergen reizt. Bekommt der Patient einen Anfall, steht die Diagnose.

Verdacht auf Asthma – warum so viele Tests zur Diagnose?

Besteht der Verdacht auf Asthma bronchiale müssen für eine sichere Diagnose andere Erkrankungen ausgeschlossen werden. Eine ganze Reihe weiterer Krankheiten kann nämlich ähnliche Symptome hervorrufen. Dazu gehören neben der COPD unter anderem auch:

atypische Lungenentzündung

Veränderungen am Kehlkopf

Fehlbildungen des Atemtrakts

Tumore

Tuberkulose

funktionelle Atemstörungen

Für die richtige Behandlung muss die Diagnose eindeutig sein. Die Kombination verschiedener Asthma-Tests dient dabei der Bestätigung sowie dem Ausschluss einer bestimmten Ursache für die Beschwerden.