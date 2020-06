Coronavirus: So treibt die Krise Digital Health voran

Wie Digitalisierung Ärzte und Patienten entlastet

Selten haben sich die Vorzüge eines hohen Digitalisierungsgrads derart herauskristallisiert wie während der Coronakrise. Für die Gesundheitsbranche war Digital Health schon vor der Pandemie ein Thema. Die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten moderner IT zugunsten einer höheren Versorgungsqualität und Effizienz blieben trotzdem lange ungenutzt. Dass Digitalisierung einen qualitativen Mehrwert für jeden einzelnen Patienten haben kann, hat sich während der Krise eindrucksvoll bewiesen. Ein Beispiel dafür ist Telemedizin. Dank digitaler Lösungen wie Fernbehandlungen und Online-Terminangeboten konnten während der Corona-Hochphase die Infektionsrisiken für Patienten minimiert werden. Zugleich entlastete die Integration digitaler Angebote während der Pandemie zahlreiche Arztpraxen.

Was zeichnet Digital Health aus?

Unter dem Stichwort der Prozesseffizienz ermöglicht Digital Health

höhere Bequemlichkeit für Patienten.

kürzere Wartezeiten.

mehr Behandlungszeit.

höhere Behandlungsqualität.

personalisierte Therapieoptionen.

eine Kostensenkung für Arztpraxen.

Digitale Gesundheitsangebote schaffen dadurch eine Win-Win-Situation für Ärzte und Patienten und kommen beiden Seiten entgegen.

Digital Health während der Krise

Seit März haben zahlreiche deutsche Ärzte ihr telemedizinisches Angebot erweitert und erleben ein deutlich höheres Interesse an Videosprechstunden seitens der Patienten. Obwohl nach Lockerungen im Mai auch Vor-Ort-Besuche beim Arzt wieder einfacher möglich waren, blieb die Nachfrage nach digitalen Terminen erhalten. Überraschend kommt das nicht. Schon im vergangenen Jahr gaben zahlreiche Patienten an, an digitalen Gesundheitsangeboten interessiert zu sein. Die Bereitschaft zur Integration entsprechender Lösungen war aufseiten der Ärzteschaft bis zur Krise allerdings eher gering. Schuld daran waren unter anderem gesetzliche Regelungen wie das Fernbehandlungsverbot. Bis Anfang März konnten Ärzte telemedizinische Leistungen wie die Videosprechstunde aufgrund der Gesetzeslage nur eingeschränkt abrechnen. Dank Lockerungen der Gesetzgebung sind telemedizinische Angebote mittlerweile weitaus besser abrechnungsfähig. Auch die elektronische Patientenakte zur Erleichterung von Behandlungsentscheidungen wurde während Corona verstärkt zum Thema.

Wie wird es nach Corona weitergehen?

Laut Experten wird sich die neue Tendenz hin zu digitalen Arztangeboten auch nach der Coronakrise halten. Das liegt vor allem an der steigenden Bedeutung der Patientenbedürfnisse. Vor der Krise waren Ärzte ausgelastet, auch wenn sie die Bedürfnisse aufseiten der Patienten kaum berücksichtigten. Im Rahmen der Pandemie ist nun allerdings ein dramatischer Rückgang hinsichtlich der Patientenzahlen zu beobachten. Schuld daran ist vor allem die Infektionsangst. Zahlreiche Deutsche gehen seit der Krise nur noch im absoluten Notfall zum Arzt, um sich keiner unnötigen Ansteckungsgefahr auszusetzen. Viele Ärzte stehen durch die rückläufigen Patientenzahlen mittlerweile in finanzieller Not. Um in Zukunft überleben zu können, müssen sie besser auf die Bedürfnisse ihrer Patientenschaft eingehen. Zu diesen Bedürfnissen zählen eindeutig digitale Lösungen.