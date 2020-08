Gefahren vor Thromboseerkrankungen durch Vorsorgemaßnahmen eindämmen

Klassische Risikofaktoren ausschließen

Um zu verstehen, welche Vorsorgemethoden vor einer Thrombose schützen, ist es zunächst wichtig zu wissen, welche Risiken bestehen. Ein erhöhtes Risiko für die Thromboseerkrankung besteht beim Rauchen, der Schwangerschaft, einer chronischen Darmkrankheit, bei Tumoren, bei ausgeprägten Krampfadern oder bei der Einnahme der Anti-Baby-Pille. Außerdem ist ein besonders hohes Risiko auf Blutgerinnsel nach einer Operation oder auf Langstreckenflügen gegeben. Eine Vorsorge besteht also bereits dann, wenn die zuvor genannten Risiken minimiert werden. Dies geschieht beispielsweise durch das Abgewöhnen vom Rauchen, der Entfernung von auffälligen Krampfadern oder den Verzicht auf die Anti-Baby-Pille. Doch nicht immer lassen sich diese einfachen Ratschläge umsetzen. Es bestehen jedoch generelle Möglichkeiten, einer Thrombose vorzubeugen. Zwei Maßnahmen sind beispielsweise der Ausdauersport oder das Hochlegen der Beine. Langes Stehen und Sitzen fördern die Entstehung von Blutgerinnseln, weshalb ausdauerndes Laufen und die Liegeposition vorbeugend wirken. Außerdem ist es ratsam, täglich mindestens 1,5 Liter zu trinken und Übergewicht abzubauen. Zwei umsetzbare Vorsorgemethoden, um vor Thrombosen zu schützen.

Besondere Vorsicht bei Operationen und langen Flügen

Eine Operation gilt als besonders starkes Risiko für die Entstehung einer Thrombose. Dies liegt daran, dass jede Verletzung am Körper die Blutgerinnung aktiviert, wodurch Blutgerinnsel entstehen können. Aus diesem Grund wird bei Operationen eine gesonderte Thromboseprophylaxe durchgeführt. Nach operativen Eingriffen nutzen Ärzte zur Vorsorge eine Heparinspritze, welche gerinnungshemmend wirkt. Außerdem wird von den Medizinern eine Verwendung von Thrombosestrümpfen empfohlen. Diese - offiziell Kompressionsstrümpfe genannten - Kleidungsstücke sitzen eng am Körper und erzeugen hierdurch Druck auf die Venen in den Beinen. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die Gefahr einer Blutgerinnung lässt sich senken. Neben der Operation ist bei langen Flügen besondere Vorsicht geboten, da hier ist ein langes und starres Sitzen vorgeschrieben ist. Die Vorsorgemethoden bei Langstreckenflügen ähneln denen, die bei Operationen zur Anwendung kommen. Risikopatienten können sich im Vorfeld an den Flug Heparinspritzen verpassen lassen. Außerdem ist es eine gute Vorsichtsmaßnahme, passende Stützstrümpfe während des Fluges zu tragen. Neben diesen Methoden hilft eine regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme. Pro Flugstunde werden 250 Milliliter alkoholfreie Getränke empfohlen, wodurch das Blut flüssig bleibt. Gegen das starre Sitzen hilft zudem das regelmäßige Heben und Senken der Füße, um die Blutzufuhr zu aktivieren.