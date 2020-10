Schuppenflechte: Wenn die Haut Alarm schlägt

Plötzlich sind da diese entzündlich-roten Flecken, auf denen sich silbrige Schuppen bilden. Meist tauchen sie am Kopf, den Ellenbogen oder Knien auf und die Haut beginnt dort entsetzlich zu jucken. So ergeht es in Deutschland etwa zwei Millionen Menschen. Die Diagnose: Schuppenflechte oder medizinisch Psoriasis.

Weltweit sind etwa 125 Millionen Menschen von der chronisch-entzündlichen Erkrankung betroffen. Um sie zu unterstützen, auf ihre Probleme aufmerksam zu machen und schließlich weltweit die Versorgung zu verbessern, findet jedes Jahr am 29. Oktober der Welt-Psoriasis-Tag statt. Das Motto in diesem Jahr lautet „Be informed – mach Dich schlau!“. Denn informierte Patienten können besser für sich sorgen, informierte Mediziner können gezielter behandeln und eine informierte Gesellschaft grenzt nicht aus, weil sie weiß, dass Psoriasis nicht ansteckend ist.

Psoriasis ist eine Systemerkrankung

Früher galt Schuppenflechte ausschließlich als Hautkrankheit. Heute weiß man, dass es sich um eine autoimmune Systemerkrankung handelt, die den ganzen Körper betreffen kann. Je nachdem, welche Form der Psoriasis vorliegt, ruft eine fehlgeleitete Immunreaktion chronische Entzündungen auf der Haut, den Nägeln, in Gelenken (Psoriasis-Arthritis) oder anderen Organen, wie beispielsweise dem Herz, hervor. Meist tauchen die Beschwerden schubweise auf.

Für die Ursache einer Psoriasis spielen zwei Faktoren eine Rolle. Zum einen wird die Krankheit vererbt, die Veranlagung ist also in den Genen festgeschrieben. Zum anderen gelten verschiedene Faktoren wie Stress oder psychische Probleme, Infektionskrankheiten und mechanische Hautreizungen als Auslöser. Aber auch bestimmte Medikamente, wie etwa Betablocker oder Antibiotika, können eine Schuppenflechte bewirken oder verstärken. Darüber hinaus gibt es Risikofaktoren, die nach Aussage von Betroffenen Krankheitsschübe begünstigen. Dazu zählen trockene und kalte Luft, Übergewicht, Hormonschwankungen sowie Genussmittel wie Tabak, Alkohol, scharfe Gewürze oder Zitrusfrüchte.

Eine Schuppenflechte ist zwar nicht heilbar, es gibt aber mittlerweile sehr wirksame Behandlungen, die die Symptome lindern und manchmal sogar gänzlich unterdrücken können.

Was hilft gegen Schuppenflechte?

Es gibt viele verschiedene Therapiemöglichkeiten gegen Psoriasis. Je nach Schweregrad der Krankheit kommen Cremes, Lotionen und Salben, Behandlungen mit Licht und Bädern oder verschiedene Medikamente zum Einsatz.

Psoriasis hat viele verschiedene Gesichter. Und nicht alles, was schuppt, ist eine Schuppenflechte. Deshalb sollte die Diagnose immer ein Facharzt der Dermatologie stellen. Und auch die Behandlung ist individuell sehr verschieden. Helfen bei den einen bereits äußere Anwendungen, müssen andere zusätzlich Entzündungshemmer oder Biologika einnehmen. Unterstützende Hausmittel wie Öle, Bäder, Umschläge und Ähnliches pflegen und beruhigen die gestresste Haut zusätzlich.

Es hilft also, ganz genau zu wissen, was gegen die eigene Schuppenflechte am besten wirkt. Um sich umfassend über die Therapiemöglichkeiten zu informieren, ist der Welt-Psoriasis-Tag bestens geeignet.

Infolinks:

Welt-Psoriasis-Tag: www.weltpsoriasistag.de

Deutscher Psoriasis Bund e.V.: www.psoriasis-bund.de

