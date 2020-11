Mobiler Ultraschall in den Augen von Patienten und Ärzten

Ein tragbares Ultraschallgerät in Form eines Kopfes, der an ein Smartphone oder Tablet angeschlossen ist, oder eine Sonde in einem Set mit einem ein Paar Zentimetern grossen Touchscreen ist eine innovative Alternative zu einem stationären Ultraschallgerät, der in Ultraschalllabors zu finden ist. Ein Gerät, das dank seiner kompakten Form, die sich in Bezug auf den technischen Fortschritt im Bereich der Bildgebung von inneren Geweben der Bauchhöhle, des Beckens oder der peripheren Gefäße, bei Ärzten verschiedener Fachrichtungen, insbesondere in Kliniken für Grundversorgung, immer beliebter wird. Ein tragbares Ultraschallgerät ist nicht nur eine Gelegenheit für Menschen mit schwierigem Zugang zur Gesundheitsversorgung, deren Alter, Behinderung oder andere Einschränkungen es unmöglich machen, eine Arztpraxis, Klinik oder ein Krankenhaus für Ultraschall zu erreichen, sondern auch eine praktische Lösung für Einrichtungen mit einer hohen Rotation von Patienten, die auf eine Untersuchung warten. Ein mobiler Ultraschallscanner ermöglicht eine schnelle Beurteilung des Ausmaßes von Läsionen in einem frühen Stadium der Entwicklung und erleichtert die Erstdiagnose und Planung einer weiteren Behandlung. Das Gerät ist nicht nur in Situationen von unschätzbarem Wert, in denen eine geplante Untersuchung durchgeführt werden muss, sondern auch unter Bedingungen, die nicht an die medizinische Praxis angepasst sind, wie z. B. am Unfallort, weshalb tragbare Ultraschallgeräte immer häufiger Teil der Ausrüstung von Krankenwagen, Rettungshubschraubern oder medizinischen Einrichtungen in Einrichtungen sind mit eingeschränktem Zugang zu fortgeschrittener medizinischer Versorgung wie Transportschiffen oder Ölplattformen. Mobile Ultraschallgeräte genießen sowohl bei Patienten als auch bei Ärzten positive Meinungen, da sie auch unter schwierigen, ungünstigen Umständen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bieten und die Verfügbarkeit und Genauigkeit der Bildverarbeitung erhöhen

Mobiler Ultraschall - Stethoskop des 21. Jahrhunderts unter Hausärzten

Mit dem mobilen Ultraschallgerät können Sie das Problem, mit dem der Patient ins Büro kommt, schnell identifizieren, insbesondere in Situationen, in denen die störenden Symptome nicht spezifisch sind. Es ist ein Gerät, mit dem Sie jeden Verdacht auf eine sich entwickelnde Krankheit , auch krebsartiger Natur, bestätigen oder ausschließen können. Oft ist die Ultraschalldiagnose unter Verwendung eines tragbaren Geräts eine Quelle für wichtige Informationen über den Gesundheitszustand der bedürftigen Person. in vielen fällen beschleunigt erheblich die rechtzeitige Ausstellung einer onkologischen Patientenkarte die Planung und den Beginn der weiteren Behandlung durch einen Spezialisten, und eine frühzeitige und umfassende Intervention erhöht die Prognose einer Heilung.