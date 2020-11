Bali Schlafsofa Berlin Kollektion - Betten Anthon setzt auf Hochkaräter

Genau deshalb setzt Betten Anthon auf eine ansprechende Vielfalt an Bali Schlafsofa Berlin Modellen , die sich mit besten Merkmalen optimal in das eigene Interieur und auch Budget einfügen. Ob für eine Person, ein Paar oder gleich die gesamte Familie - mit dieser Möbelserie werden alle Bedürfnisse bedient. Von den Materialien bis hin zur Optik treffen die Bali Schlafsofa Berlin Entwürfe stets die richtige Mitte, sodass sie als Design-Highlight oder auch Ergänzung gleichermaßen gut verwendet werden können. Es muss nur noch das Richtige aus der vielseitigen Auswahl ausgewählt werden.

Funktionalität schließt Design nicht aus: Die Bali Schlafsofa Berlin Serie

Ist von funktionalen Möbeln mit 2-in-1 Stil die Rede, denken die meisten Menschen automatisch an zurückhaltende Designs, die niemandem so richtig gefallen. Doch die Bali Schlafsofa Berlin Serie bietet alles andere als eine langweilige Optik: Mit modernen Linien und Farben, die alle Blicke auf sich lenken, kommt die Serie jeder Vorliebe entgegen. Durch den minimalistischen, aber höchst komfortablen und vielseitigen Schnitt lassen sich die hochkarätigen Möbelstücke der Bali Kollektionen mit Heimtextilien ganz nach eigenem Bedarf aufpeppen oder gestalten. Die Bezüge selbst bieten Schadstoff-freie Gewebemischungen und feinstes Leder, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden - die Designer haben wahrlich an alles Wichtige gedacht.

Clevere Merkmale für die optimale Nutzungsweise - Bali Schlafsofa Berlin Modelle haben es in sich

Nicht nur eine Menge Platzangebot zeichnet die clever designten Bali Schlafsofa Berlin Optionen aus, sondern auch integrierter Stauraum: Hier findet sich Platz für Bettwäsche und mehr. Der Stauraum wurde dabei so diskret integriert, dass das gemütliche Flair in den Wohnräumlichkeiten erhalten bleiben kann. Mit wenigen Handgriffen lässt es sich Zugriff zu dem Staufach verschaffen oder das Schlafsofa zu einem gemütlichen Langschläfer umwandeln. Hierzu ist weder Mühe, noch Kraft erforderlich - weshalb sich die Kollektion für jeden Anwender gut eignet. Die bestmögliche Handhabung trifft hier auf eine erstklassige Qualität, die auf lange Sicht zufriedenstellt. Möbelstücke, wie für die Ewigkeit gemacht - das sind die Bali Schlafsofa Berlin Designs mit vielen Vorteilen für jedes Zuhause.