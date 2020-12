Erkältung im Winter: Weshalb wird die Haut schlechter?

Auch wenn man in diesem Jahr wohl das Gefühl hat, dass neben dem Corona-Virus eigentlich kein Platz bleibt, um überhaupt über harmlosere Krankheiten nachzudenken: Der Winter ist und bleibt Erkältungszeit. Symptome wie Schnupfen oder Husten werden aktuell wohl mit etwas mehr Sorge wahrgenommen, bleiben sie für die meisten letztendlich aber eher störend als gefährlich. Was dabei häufig mit der Erkältung einhergeht: fahle, blasse Haut, die stärker zu Unreinheiten wie Rötungen und Pickeln neigt. Diesen Effekt nimmt man schnell als selbstverständlich wahr, da ein schlechtes Hautbild gewissermaßen zum eigenen Elendsgefühl während der Erkältung passt – wir wollen jedoch genauer darauf eingehen, weshalb auch die Haut unter einer Erkältung leidet und welche Schritte tatsächlich helfen können.

Warum wird das Hautbild bei einer Erkältung schlechter?

Die Antwort auf diese Frage ist grundsätzlich sehr einleuchtend: Da es sich bei einer Erkältung um einen Infekt handelt, der vom Immunsystem aktiv bekämpft werden muss, fehlen plötzlich anderswo im Körper die Ressourcen, um sich weiterhin ausreichend vor äußeren Einflüssen wie Bakterien und Viren zu schützen. Da die Haut unser größtes Organ ist und dauerhaft der Umwelt ausgesetzt ist, macht sich dieser Effekt bei ihr auch zuerst bemerkbar. Die natürliche Schutzbarriere ist geschwächt, was sich vor allem in den folgenden drei Hautveränderungen widerspiegeln kann:

Gerötete Nase: Wenn die Nase ständig läuft, wird die Haut unter ihr gereizt und es treten schnell Rötungen auf. Medizinisch wird das als “Naseneingangsekzem” bezeichnet. Dermatologen raten hier bei einer leichten Form zu einer Salbe mit dem Wirkstoff Panthenol. Bei stärkeren Formen, die sich häufig durch eine gelbliche Kruste an der Nase erkennen lassen, kann zusätzlich eine antiseptische Salbe helfen.

Akne & Dermatosen: Besonders stark kann sich eine Erkältung immer dann auf die Haut auswirken, wenn ohnehin eine Veranlagung zu Akne , Hautunreinheiten oder einem anderen dermatologischen Krankheitsbild (Dermatose) besteht. Untersuchungen haben unter anderem gezeigt, dass erkältungsbedingte Schübe bei Neurodermitis oder Psoriasis (Schuppenflechte) keine Seltenheit sind.

Auch Mitesser und Pickel entstehen bei einer Erkältung schneller. Während das geschwächte Immunsystem hierbei die Hauptursache darstellt, gibt es auch einige andere Faktoren, die mit hineinspielen: Wer erkältet ist, achtet häufig weniger auf ausreichende Hygiene und eine gesunde Ernährung – beides Faktoren, die mit zu den Hauptauslösern von Aknesymptomen gehören. Die gute Nachricht: Nach der Erkältung gehen meistens auch die genannten Symptome von selbst wieder zurück. Sollten das nicht der Fall sein oder Hautunreinheiten in stärkerer Form auftreten, ist es aber immer eine gute Idee, sich sicherheitshalber professionell von einem Dermatologen beraten zu lassen. Um sich nicht erkältet zum Hautarzt schleppen zu müssen, kann man hierfür mittlerweile auch auf Online-Dermatologie-Sprechstunden zurückgreifen und das eigene Hautbild ganz einfach analysieren lassen.

Hautausschlag: Unabhängig von den genannten dermatologischen Krankheitsbildern gibt es auch sogenannte unspezifische Hautausschläge, die während einer Erkältung auftreten können. Medizinisch wird dabei von einem “parainfektiösen Ekzem” gesprochen. Die Bezeichnung dient in gewisser Weise als Sammelbegriff für unterschiedliche Arten von Ausschlägen und Hautveränderungen, die im Zusammenhang mit einem Infekt auftreten können. Eines der bekannteren Beispiele sind hierbei die Ringelröteln , die vor allem bei Kindern vorkommen. Auch hier gilt: Normalerweise gehen derartige Ausschläge gemeinsam mit der Erkältung wieder zurück – andernfalls ist auch hier die Beratung vom Hausarzt oder Dermatologen der richtige Schritt.

Schlechte Haut durch Erkältung – was kann ich dagegen tun?

Effektiv vorbeugen lassen sich die Hautveränderungen nur schwer. Was tatsächlich helfen kann, ist ein gestärktes Immunsystem . Hat die Erkältung erst einmal eingesetzt, lässt sich das leider häufig nur schwer machen, da Aspekte wie eine ausgewogene Ernährung oder Vitamin D durch Sonneneinstrahlung dann erst recht schwer umzusetzen sind. Grundsätzlich können aber unter anderem folgende Punkte bei der Stärkung des Immunsystems helfen:

Reduzierung von Stress

Viel Obst und Gemüse in die Ernährung integrieren (Vitamin A, B, C & D)

Ausreichend Wasser (oder Kräutertees) trinken

Genug schlafen

Auf Alkohol und Zigaretten verzichten

Zeit an der frischen Luft verbringen

Hände & Gesicht regelmäßig gründlich waschen

Tipps wie das klassische Vollbad stärken zwar nicht das Immunsystem, können aber zumindest das eigene Wohlbefinden steigern. Wer durch die Erkältung aber vermehrt mit Hautunreinheiten zu kämpfen hat, sollte darauf achten, bestmöglich auf viel Schaum und Seife zu verzichten, da beides die Haut zusätzlich reizen kann.

Was bei der Erkältungsvorbeugung immer hilft: Einen Teil der AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) auch nach der Corona-Zeit ein bisschen mehr in den Alltag zu integrieren und sich so effektiver vor Infekten zu schützen.