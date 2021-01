Der starke Aufstieg des Oclean in der elektrischen Zahnbürstenindustrie

Der Markt für elektrische Zahnbürsten war in Europa immer von den beiden führenden Marken Oral-B und Philips besetzt. In den letzten Jahren wird bei den Verbrauchern jedoch die Marke Oclean immer beliebter. Der Grund dafür ist unter anderem in der innovativen Technologie zu finden. Eines der technologischen Highlights der Oclean Zahnbürste ist die Blindzonenerkennung, mit der es praktisch unmöglich ist, einen Bereich im Mund zu putzen zu vergessen.