Was ein Venenkissen bei Krampfadern und schweren Beinen bringt

Venen als wichtige Hauptakteure des Körpers

Venen sind ein wichtiges Bindeglied im Körper, da sie das sauerstoffarme Blut zum Taktgeber führen. Ohne die Venen wäre das Herz nicht in der Lage, jeden Tag rund 7.000 Liter zu transportieren. Dabei leisten auch die Venen herausragendes, da sie das Blut entgegen der eigentlichen Schwerkraft von den Beinen Richtung Herzen transportieren – und zusätzlich einem Rückfluss entgegenwirken. Eine „Schwäche“ der Venen liegt darin begründet, dass sie eng an die Leistungsfähigkeit der Muskulatur gebunden sind. Sofern die Venen das Blut nicht mehr optimal transportieren, staut sich Flüssigkeit in den Beinen an. Betroffene bemerken diesen Umstand an angeschwollenen Füßen, die schlimmstenfalls ernsthafte Venenerkrankungen in den Beinen begünstigen. Wer länger über solche Beschwerden klagt, sollte daher unbedingt beim Arzt vorstellig werden.

Funktion und Nutzen eines Venenkissens

Um kurzfristig die Schmerzen etwas zu lindern, können Betroffene ein Kissen für die Venen einsetzen. Bei solch einem Kissen handelt es sich um ein spezielles Produkt. Es wird zwischen den beiden Beinen geschoben und erleichtert es, diese hochzulegen. Auf diese Weise entlastet das wie ein Dreieck konstruierte Kissen die Beine. Wer Wassereinlagerungen, Wadenkrämpfe oder Venenleiden hat, kann diese mithilfe des Kissens etwas abmildern. Zudem wird dem Medizinprodukt nachgesagt, vorbeugend gegen Thrombosen und Krampfadern zu wirken.

Welche Personengruppen von einem Venenkissen profitieren können

Generell können alle Personengruppen, die unter schweren Beinen und Venenproblemen leiden, von dieser Art Lagerungskissen profitieren. Zu den Menschen, denen ein solches Venenkissen besonders nützen kann, gehören beispielsweise Berufstätige, deren Beinen im Job stark beansprucht werden. Auch Schwangere, deren Blutmenge sich in den besonderen Umständen erhöht, profitieren von einem Venenkissen. Nicht zuletzt auch, da die wachsende Gebärmutter bei fortgeschrittener Schwangerschaft auf die untere Hohlvene drückt.

Eine weitere angesprochene Zielgruppe sind ältere Menschen über 65 Jahre. Da die körperliche Leistungsfähigkeit im Laufe der Jahre zurückgeht, kann die ältere Generation mit einem solchen Venenkissen auch krankhaften Veränderungen entgegenwirken, bevor diese überhaupt entstehen. Auch übergewichtige Personen kann ein Venenkissen dabei unterstützen, Flüssigkeitsansammlungen in den Beinen zu vermeiden.

Auf die richtige Anwendung kommt es an

Es bleibt jedem selbst überlassen, ein Venenkissen „zwischendurch“ auf der Couch oder auch nachts zu verwenden. In jedem Fall sollte das Kissen optimal platziert werden, damit Beine und Muskulatur entspannt aufliegen und gleichzeitig der Blutfluss angeregt wird. Dazu sollten die Beine mittig auf dem Beinhochlagerungskissen aufliegen. Beim Schlafen bestimmt die Schlafposition, ob sich ein solches Kissen für die Venen nutzen lässt oder nicht. Generell erweist sich ein Venenkissen in Rückenlage am erfolgversprechendsten, da die Beine in dieser Position parallel zueinander liegen. Bei Seitenschläfern besteht das Risiko, dass die Gliedmaßen trotz Venenkissen nicht erheblich besser durchblutet werden.

Vor- und Nachteile eines Venenkissens bei schweren Beinen

Venenkissen sind im Allgemeinen zu günstigen Preisen erhältlich. Im Alltag können sie die Blutzirkulation fördern, die Beine entlasten und Thrombose vorbeugen. Im Gegensatz zu anderen Produkten sind Venenkissen für empfindliche Personengruppen wie Allergiker und Schwangeren vorbehaltlos zu empfehlen. Ein weiterer Pluspunkt dieser Kissen sind ihre waschbaren Bezüge. Darin liegt auch der einzige Nachteil: Ein Venenkissen sollte man regelmäßig reinigen, damit es hygienisch sauber bleibt.

Fazit zum Venenkissen

Venenkissen können als nützliche Hilfsmittel bereits prophylaktisch zum Einsatz kommen. Sie sind frei von Nebenwirkungen, wodurch sie alle Personen – auch vulnerable Gruppen – bei Venenleiden und schweren Beinen entlasten. Dennoch kann ein durchblutungsförderndes Venenkissen lediglich als ergänzendes Hilfsmittel dienen. Es ist keinesfalls als alleiniger Ersatz für andere Vorsorgemaßnahmen wie ausreichend Bewegung, welche die Venen dauerhaft fit hält , anzusehen.