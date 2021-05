Die richtige Ernährung kann Arthrose lindern

Arthrose ist eine Gelenkkrankheit, von der in der westlichen Welt die Hälfte der Bevölkerung über 50 Jahren betroffen ist. Arthrose ist durch einen frühzeitigen Verschleiß der Gelenkknorpel gekennzeichnet. Bevorzugt tritt sie in Knie und Hüfte, in der Hand und der Schulter sowie im Sprunggelenk, im Ellbogen und in den Zehen auf. Ursachen sind Fehlstellungen und kleine Verletzungen in der Jugend, übermäßige Belastungen, Übergewicht oder Stoffwechselstörungen.

Von Aschendorff Medien