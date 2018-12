Gründer und Start-Ups haben häufig ein gemeinsames Problem, bei dem die Herkunft und der Standort völlig unerheblich sind: die Finanzen. Jedes junge Unternehmen kämpft in den ersten Monaten oder Jahren mit der Finanzierung des Betriebs, der Ausstattung des Unternehmens und natürlich auch mit der Finanzierung der benötigten Waren. Die finanzielle Situation ist der Hauptbestandteil vieler Meetings und stellt Gründer stets vor gewaltige Aufgaben. Doch gibt es Möglichkeiten, sich ein wenig mehr Luft zu verschaffen, ohne große Nachteile zu erhalten. Dieser Artikel stellt eine der Optionen vor.

Vor welchen Problemen stehen Start-Ups?

Viele Start-Ups basieren auf innovativen und grandiosen Ideen, doch stehen sie finanziell noch nicht auf solidem Grund. Das liegt natürlich an mehreren Gründen:

- Idee – die Idee des Start-Ups kostet bereits Geld. Dieses legen die Gründer in der Regel aus, doch bleibt bis zur eigentlichen Gründung nicht mehr viel übrig. In dieser Beziehung spielt es keine Rolle, um welche Idee es sich handelt. Start-Ups, die innovative Medizinprodukte entwickeln, müssen ebenso investieren, wie Start-Ups, die sich der IT verschreiben und Apps erstellen.

- Gründung – auch die Gründung ist, je nach Geschäftsform, mit einem finanziellen Aufwand verbunden. Gibt es mehrere Gründer, müssen die Verträge rechtssicher gestaltet und notariell bearbeitet werden. Selbst ein einzelner Gründer kommt häufig nicht ohne eine Beratung aus, um einen guten Businessplan zu erstellen, der Investoren und Banken mit ins Boot holt.

- Aufbau – erst an dritter Stelle kommen die Kosten für den Aufbau des Unternehmens: Räumlichkeiten, Materialien, IT, Mitarbeiter.

Diese Faktoren lassen es bereits vermuten: Muss ein neu gegründetes Unternehmen Waren zum Weiterverkauf oder zur Weiterverarbeitung einkaufen, kann es zu finanziellen Engpässen kommen. Lieferanten stellen relativ kurze Zahlungsfristen und warten im Regelfall nicht ab, bis das Start-up die Waren gewinnbringend veräußern konnte. Viele Gründer müssen daher an einer Stelle sparen, obwohl diese Einsparungen wiederum den Fortschritt des Unternehmens aufhalten könnten. Ein Beispiel: Werden zu wenig Mitarbeiter angestellt, verteilt sich die Arbeit auf wenige Schultern. Kommen die Kundenanfragen jedoch in Massen hinein, werden die Kunden automatisch durch längere Wartezeiten verärgert.

Warenvorfinanzierung als Lösung

In Bezug auf den Einkauf von Waren kann die Warenvorfinanzierung eine Lösung präsentieren. Das sogenannte Fine Trading eignet sich für Warenkäufe im In- und Ausland, ist jedoch nur für Handelsgüter gedacht. Rohstoffe für die Warenproduktion können vorfinanziert werden, Dienstleistungen oder Immobilien hingegen nicht. Zudem setzen die meisten Anbieter des Fine Tradings eine Mindesttradingsumme von 50.000 Euro an. Aber wie funktioniert dieses Konzept?

- Verhandlung – im ersten Schritt schließt das Start-up mit einem Trader einen Vertrag ab. Nun kann es mit dem Lieferanten in Verhandlungen treten und diesen anweisen, das Angebot an den Trader zu schicken.

- Lieferung – der Trader nimmt das Angebot an, woraufhin der Lieferant die Ware direkt an das Unternehmen schickt. Der Lieferant stellt nun dem Trader die Rechnung, der diese innerhalb der Skontofrist begleicht.

- Rechnung – das Start-up begleicht die Rechnung innerhalb der mit dem Trader vereinbarten Frist. Diese liegt meist bei 120 Tagen bis zu einem Jahr.

Durch die Nutzung der Warenvorfinanzierung hat ein Start-up einen wesentlich größeren finanziellen Spielraum und kann sich auf das Kerngeschäft konzentrieren. Die Beauftragung des Finetraders wird zumeist über den Skonto bezahlt, da das Unternehmen die Gesamtrechnungssumme begleicht und der Trader den Skonto für sich behält. Abseits der finanziellen Überbrückung bietet die Finanzierung folgende Vorteile:

- Verhandlungsspielraum – als unbekanntes Unternehmen haben Start-Ups gegenüber Lieferanten oftmals keinen Spielraum. Sie müssen das Angebot annehmen, was ihnen gegeben wird. Ist jedoch ein Finetrader mit im Boot, erhält das Start-up einen seriöseren Anschein, da es bereits in seiner Bonität überprüft wurde.

- Bequemes Vertrauen – für gewöhnlich müssen sich Jungunternehmen mit der Zeit als vertrauenswürdig gegenüber Lieferanten beweisen. Da dieses Vertrauen über die schnelle Rechnungszahlung aufgebaut wird, stehen für Start-Ups immer wieder finanzielle Engpässe an. Dank der Trader-Einbindung entfallen die Engpässe, dennoch kann sich das Unternehmen als vertrauenswürdiger Partner erweisen. Hier gilt: Arbeitet ein Finetrader immer und immer wieder mit einem Start-up zusammen, muss es vertrauenswürdig sein.

Auch für Lieferanten hat dieser Weg einen Vorteil, da die Rechnung immens schnell beglichen wird und auf Lieferantenseite keine Engpässe entstehen.

Weitere Möglichkeiten der Finanzierung

Das Finetrading bezieht sich rein auf handelbare Güter. Diese Voraussetzung kommt daher zustande, dass sich der Finetrader über die Güter selbst absichert. Möchte ein Unternehmen neue Produktionsanlagen beschaffen oder den Betrieb anderweitig erweitern, müssen andere Finanzierungswege genutzt werden:

- Förderungen – die KfW, aber auch Städte, Gemeinden, Bundesländer und zuletzt die EU bieten Förderungen für Gründer und Start-Ups an. Unternehmer sollten sich unbedingt über die Möglichkeiten beraten lassen, da es häufig möglich ist, verschiedene Förderkredite gleichzeitig zu nutzen.

- Kredite – für die Anschaffung neuer Güter ist es häufig notwendig, einen Kredit aufzunehmen. Auch hier gilt, dass eine Kombination mit Fördermaßnahmen überlegt werden sollte, da die Förderungen bessere Konditionen bieten. Ansonsten sollten Gründer Kreditangebote immer miteinander vergleichen und prüfen, ob ein Anbieter bessere Konditionen bietet.

- Leasing – bei vielen Betriebsmitteln ist es durchaus möglich, Maschinen oder Geräte zu leasen. Gerade bei größeren Anschaffungen kann dieser Weg für Jungunternehmen sinnvoll sein, da nicht die gesamte Kaufsumme bezahlt werden muss. Zudem sind Leasingkosten steuerlich absetzbar, Anschaffungen müssen hingegen abgeschrieben werden.

Generell kann Gründern nur empfohlen werden, sich eine fachkundige Beratung zu leisten. Besonders hinsichtlich der verschiedenen Förderprogramme ist es oft nicht leicht, eigenständig die Möglichkeiten auszuschöpfen.

Fazit – keine Engpässe dank Lösung

Auch für Start-Ups gibt es ausreichend Möglichkeiten, die ersten Betriebsmonate ohne Engpässe zu überstehen. Wer sich rechtzeitig für Förderprogramme und Finanzierungen interessiert, ist der Konkurrenz bereits einen Schritt voraus. Für die Warenbestellung lohnt sich hingegen häufig das Fine Trading, da über dieses auch eine gute Lieferantenbeziehung aufgebaut werden kann. Und diese ist wichtig, denn auch Lieferanten schätzen treue Kunden und bieten ihnen oft bessere Konditionen.