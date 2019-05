"Mündlich ist prinzipiell alles in Ordnung, aber...."

Bislang die Nummer 1: Private Nachhilfeinstitute

Nachhilfeeinrichtungen beschäftigen aktive und pensionierte Fachlehrer und Germanistikstudenten der höheren Fachsemester. Sie erteilen Nachhilfeunterricht für alle Klassenstufen und Schularten.

Die diversen Institute bieten verschiedene Konzepte an. Es gibt Gruppen-Nachhilfestunden, die im Institut zu festgelegten Zeiten stattfinden. Kompetente Fachkräfte versuchen, anhand praxisbezogener und abwechslungsreicher Übungen die Defizite im Fach Deutsch zu beheben. Alternativ vermitteln die Schulen Nachhilfelehrer, die ihre Schützlinge zuhause besuchen. Die Nachhilfestunden im Einzelunterricht können daheim frei und individuell gestaltet werden, beispielsweise durch konkrete Hausaufgabenhilfe und Wiederholung der in der Schule behandelten Lerninhalte.

In einigen Gebieten Deutschlands kooperieren Nachhilfeeinrichtungen mit Schulen, Jobcentern sowie Jugend- und Sozialämtern. Das erleichtert die Prüfung, ob die Nachhilfestunden im individuellen Fall über das Bildungspaket des Bundes (Leistungen für Bildung und Teilhabe / BuT) gefördert werden können.

Stark im Kommen: Nachhilfe online

Die digitale Welt hält verstärkt Einzug in alle Lebensbereiche. Das Lernen macht keine Ausnahme. Skype, Webcam und Headset sind die Utensilien, die zur Teilnahme am digitalen Unterricht befähigen. Auf dem Land sind Nachhilfeinstitute rar, gute und engagierte Fachlehrer zu finden ist für die Einrichtungen und für die Schüler gleichermaßen ein Problem. Das Internet eröffnet diesbezüglich immense Chancen. Nachhilfe am PC funktioniert überall und zu jeder Tageszeit, über Grenzen und Kontinente hinweg. Ein umfangreicher Tutoren-Pool, der geringe Aufwand und die zeitliche Flexibilität sind nicht zu unterschätzende Vorteile der Online-Nachhilfe. Auf einer gemeinsamen elektronischen Tafel bearbeiten Lehrer und Schüler die anstehenden Aufgaben. Arbeitsblätter, Hefte, etc. teilen Lehrer und Schüler über die Webcam bzw. Handykamera, Gespräche erfolgen mittels Headset.

Onlineangebote wie Preply bieten Einzel- und Gruppenunterricht sowie gezielte, schnelle Hausaufgabenhilfen an. Die Hausaufgabenhilfe erfolgt spontan in akuten Problemsituationen, ohne Terminverabredung und Wartezeiten. Ein zusätzliches Plus der Online-Anbieter ist die normalerweise im Leistungsspektrum enthaltene Nutzung einer digitalen Lernbibliothek. Rund um die Uhr können aus der Bibliothek interaktive Übungen, Aufgabenblätter, Videos und Erläuterungstexte geladen und bearbeitet werden.

Der Trend geht klar in Richtung der digitalen Angebote. Nachhilfe am Computer spart Zeit und Geld: An - und Abfahrtswege entfallen und die Kosten sind gegenüber der klassischen Nachhilfe deutlich geringer.