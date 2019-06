Vom Büro aus schnell in alle Welt: Arbeiten am Flughafen Frankfurt

Der Druck wächst

Die weiterhin zunehmenden Zahlen sowohl bei den Arbeitsplätzen sorgt für immer mehr Druck auf dem Markt sowohl bei Wohn- als auch Gewerbeflächen. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich noch verstärken. Dies umso mehr, falls Großbritannien den Brexit endgültig durchzieht und der Finanzstandort Frankfurt entsprechend an Gewicht und Bedeutung gewinnt, weil dieser innerhalb der EU liegt. Gleichzeitig sind die Grenzen des Wachstums der Stadt, was neues Bauland betrifft, schon lange erreicht. Entsprechend muss innerhalb bereits erschlossener Räume eine höhere Verdichtung stattfinden, Hierzu eigenen sich nicht zuletzt vor allem Flächen in der Nähe des Flughafens bzw. Büros direkt im Flughafen.

Bestens vernetzt

Im Hinblick auf die Erreichbarkeit ist ein Büro am Flughafen Frankfurt / Main praktisch konkurrenzlos. Beim Fraport handelt es sich um eines der wichtigsten Drehkreuze im europäischen Flugverkehr . Hier liegt Frankfurt, was die Zahl der Passagiere betrifft, nach London, Paris und Amsterdam auf Platz vier. Der Flughafen verfügt außerdem über einen eigenen Fernbahnhof, hat über den Nahverkehr eine hervorragende Anbindung an die Stadt und liegt in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Kreuzes. Gerade weil die Arbeit in der Mainmetropole immer internationaler ausgerichtet ist, macht ein Büro am Flughafen im Hinblick auf eine verbesserte Mobilität umso mehr Sinn. Und auch für Arbeitskräfte aus dem Umland ist der Flughafen oft schneller und einfacher zu erreichen als die City von Frankfurt am Main.