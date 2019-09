Köln (dpa/tmn) - Die Augen werden schwer, die Konzentration schwindet: Wer am Arbeitsplatz mit Müdigkeit zu kämpfen hat, kann mit einfachen Tipps schnell Abhilfe schaffen. Darauf weist die Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse (BG ETEM) hin.

Das Raumklima in Büros oder Werkshallen sei demnach oft nicht optimal. Das begünstigt, dass der Körper dehydriert. In der Folge kommt es zu Schwindel, Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Deshalb kann schon etwas Wasser helfen, mit frischem Kopf bei der Sache zu bleiben. Ein Glas pro Stunde gibt die Berufsgenossenschaft als Richtwert an.

Beim Kaffee nicht übertreiben

Auch Koffein in Maßen ist erlaubt. Doch Vorsicht: Wer versucht, das Müdigkeitstief mit viel mehr Kaffee oder Energydrinks als üblich zu bekämpfen, riskiert möglicherweise einen Koffein-Flash, Reizbarkeit oder Kopfschmerzen. Daher besser an die Mengen halten, die man auch sonst zu sich nimmt.

Ebenso neue Energie bringt schon eine kurze Pause an der frischen Luft - mit Sonnenlicht und Bewegung. Und: Nach einem deftigen Mittagessen ist der Körper vor allem mit Verdauung beschäftigt. Aktiver bleibe man deshalb, wenn man mehrere Snacks über den Tag verteilt, erklärt die Berufsgenossenschaft in ihrer Zeitschrift «Impuls» (Ausgabe 05/2019).