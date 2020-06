Karriere im E-Commerce – die Zukunft ist online

Karriere im E-Commerce

Praktikumsplätze sind für junge Menschen ein toller Weg, erstmalig in die Arbeitswelt der Erwachsenen hineinzublicken. Hier beantwortet sich dann auch meist die Frage, ob der Wunschberuf auch den eigenen Vorstellungen entspricht. Die heutige Jugend überträgt die Berufswünsche in die Welt des Digitalen. Daher wünschen sich viele eine Karriere bei einem Online-Händler. Während eines Praktikums im E-Commerce können die zukünftigen Produktmanager den Experten von heute über die Schulter schauen.

Seit kurzem gibt es spezielle Lehrberufe im Bereich E-Commerce. Im Jahr 2019 starteten mehr als 1.000 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung als E-Commerce-Kaufleute. Die Verantwortlichen der Online-Händler begrüßen diese Entwicklung. Bisher arbeiten in diesem Bereich entweder Quereinsteiger oder Universitäts- oder FH-Absolventen. Um auf diesem weltweit hart umkämpften Markt bestehen zu können, müssen top ausgebildete Spezialisten ans Werk.

Die Umsatzzuwächse im E-Commerce sind rasant. Im Jahr 2018 generierte dieser allein in Deutschland rund 50 Milliarden Euro – Tendenz steigend. Die stärksten Warengruppen im E-Commerce sind Schuhe, Computer, Kleidung sowie Elektroartikel. Auch die Lebensmittel-Einzelhändler verlagern vielfach ihr Geschäft in den Online-Bereich.

Auch wenn die Zahl 1.000 beeindruckend ist, ist die Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann oder zur E-Commerce-Kauffrau selbst bei vielen großen Unternehmen noch ein Pilotprojekt. Dass dieser Job aber langfristig ein Erfolgsmodell sein wird, davon gehen die Experten des E-Commerce-Softwarebetreuers basecom aus. In diesem Bereich kann es sehr schnell gehen. Vor zwei Jahren war die Ausbildung für E-Commerce-Kaufleute noch Diskussionsstoff, heute ist sie staatlich anerkannt.

Suchmaschinen als Wegweiser

Die heutigen Digital Natives, die hier im Münsterland oder im Osnabrücker Land eine Karriere im E-Commerce anstreben, verfügen in der Regel über eine grundlegende Online-Kompetenz. Sie können sich also meist zielsicher im Netz bewegen. Aber dies allein reicht nicht.

Unter anderem sind die Begriffe SEO, SEA sowie Online Marketing für eine erfolgreiche Karriere im E-Commerce entscheidend. Dabei steht SEO für den englischen Begriff Search Engine Optimization – also Suchmaschinenoptimierung. Kurz gesagt werden hier über Schlüsselworte, hochwertigen Content, Bildbeschreibungen und andere Stellschrauben Produkte so optimiert, dass diese von Suchmaschinen wie Google bevorzugt gefunden werden. Ist SEO auf langfristigen Erfolg ausgelegt, versuchen unter anderem Onlinehändler über SEA, also Search Engine Advertising, kurzfristig ein Produkt zu bewerben.

Sowohl das SEO als auch das SEA werden von den Online Marketing-Experten im E-Commerce beherrscht. Grundkenntnisse hierrüber können den Bewerbern nur zum Vorteil gereichen.

Produktinformationen in Online-Shops

Die meisten erfolgreichen Online-Shop-Betreiber hier im Münsterland arbeiten mit sogenannten PIM-Systemen. Dies sind Systeme, die dem Produktinformationsmanagement dienen. Die Informationen können von Mitarbeitern ebenso abgerufen werden wie unter gewissen Einschränkungen auch von Kunden im Online-Shop. Dabei werden bestimmte Shopsysteme wie Magento oder Shopware angeschlossen. Sowohl die PIM-Systeme, wie auch die Shopsysteme, bilden einen Teil der Ausbildung für eine Karriere im E-Commerce.

Karriere im E-Commerce als Produktmanager

Einer der zukunftsträchtigsten Berufe im E-Commerce ist der Produktmanager oder die Produktmanagerin. Diese Person betreut die Produkte meist beginnend bei der Entwicklung bis zum letztlichen Verkauf. Der Produktmanager kann auch als Projektmanager im E-Commerce verstanden werden. Von dieser Position aus werden Produktideen entwickelt, an deren Umsetzung gearbeitet und deren optische und preistechnische Gestaltung verwirklicht. Zudem trägt das Produktmanagement auch die Verantwortung, dass die Werbung die richtige Zielgruppe trifft. Dieser verantwortungsvolle Posten wird aktuell in vielen Unternehmen im Münsterland und im nahen Osnabrücker Land vermehrt ausgeschrieben.