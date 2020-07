Anzahl der beruflichen Umschulungen und Fortbildungen steigt

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum das Interesse an der Online-Weiterbildung steigt. Allerdings werden auch deutlich mehr Kurse und Schulungsthemen angeboten, sodass man sich inzwischen selbst in Berufssparten, die bislang keine Fortbildungen und Umschulungen für die Karriere hatten, fortbilden kann.

Raus aus der Isolation

Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass man trotz Bürostress und Burnout das täglich gewohnte Umfeld an Kollegen und die Arbeitsroutine braucht. Der beinahe über Nacht gekommene Lockdown zwang viele Arbeitnehmer in eine Art Ausnahmezustand, beruflich wie privat. Wer mit seiner Familie im gemeinsamen Haushalt lebt, hatte zumindest direkte Ansprechpartner, auch wenn die Situation nicht immer einfach zu bewältigen war. Schließlich mussten viele mit der unsicheren Lage klarkommen, wurden in Kurzarbeit geschickt oder verloren gänzlich ihren vertrauten Arbeitsplatz.

Der regelmäßige Austausch ist eines der wichtigsten Motive, warum viele sich während der Pandemie um Fortbildungen bemüht haben. Auch wenn viele der Umschulungen online stattfinden, schenkt es doch ein Stück Normalität zurück. Man kann sich mit anderen austauschen, über beruflich relevante Themen diskutieren und hat Zeit, seine Karriere neu zu überdenken.

Up to date bleiben durch Umschulungen über das Internet

Abgesehen von der menschlichen Ebene und der Notwendigkeit, nicht allein auf sich gestellt zu sein während der Coronakrise, merkten viele, dass ihr gewohntes Arbeitsprocedere sie nicht erfüllt oder sie es aus welchen Gründen auch immer nicht mehr bewältigen können. Um für den Arbeitsmarkt attraktiv zu bleiben, braucht es eine berufliche Veränderung.

Eine Optimierung der eigenen Qualifikationen durch Online-Schulungen ist ein wichtiger Eckpfeiler für die Karriere nach Corona. Wem wichtige Skills fehlen, nutzt die Zeit, um sich beruflich weiterzubilden oder gänzlich neu umzuschulen.

Die meisten Arbeitgeber merken inzwischen, wie wichtig diese Fortbildung für ihre Mitarbeiter ist und unterstützen diese Motivation. Schließlich profitiert auch das Unternehmen von jedem geschulten Mitarbeiter, der außerdem deutlich engagierter und effektiver arbeitet als zuvor.

Homeoffice: Einst gehasst, heute geliebt

Es dauerte einige Zeit, bis die Nachfrage nach Homeoffice auch in kleineren Unternehmen angekommen ist. Schließlich führte die plötzliche Bestellung von Notebooks, Desktops und Tastaturen in vielen Elektrogeschäften zu Lieferengpässen. Auch die Umstellung auf das Arbeiten daheim am Küchentisch benötigte eine gewisse Einspielzeit. Im selben Raum oder zumindest hörbar spielen die Kinder oder quälen sich selbst am eigenen Laptop mit den Hausaufgaben, der Partner muss ebenfalls Homeoffice machen und irgendwann sucht man nach dem Sinn in diesem Chaos. Aber diese Krise wurde souverän gemeistert, denn heute bevorzugen mehr als 50 Prozent der Arbeitnehmer diese Variante. Zumindest möchten sie auch nach Corona tageweise von zuhause aus wie bisher arbeiten.

Viele merkten, dass sie nach einer Einarbeitungsphase und den technischen Herausforderungen wesentlich konzentrierter arbeiten. Die ständigen Unterbrechungen durch Fragen der Kollegen, Kaffeepausen und interne Besprechungen blieben aus. Die Fokusblöcke zum ungestörten Arbeiten wurden zeitlich immer länger, sodass viele das Homeoffice mit allen Vorteilen schätzen gelernt haben. Auch das ist eine Erklärung, warum nicht nur das Angebot, sondern auch die Nachfrage nach digitalen Umschulungen und Weiterbildungen so drastisch gestiegen ist.

Schulungen in ungewohnten Branchen möglich

Der Tourismus oder der Gesundheitsbereich wie beispielsweise Apotheken war bislang nicht der klassische Bereich für Onlineschulungen. Allerdings boomten auch in der Reiseindustrie plötzlich die Fortbildungsreihen für die Mitarbeiter, die nun statt im Reisebüro Ferienträume zu erfüllen, im Homeoffice zahllose Umbuchungen bearbeiteten und sich mit Fragen der verunsicherten Konsumenten auseinandersetzen mussten.

So waren alle Mitarbeiter der Filialen auf dem gleichen Informationslevel. Auch das ist ein Vorteil der Fortbildungen, die im digitalen Bereich angeboten werden . Jeder hat transparenten Zugriff auf die relevanten Unterlagen und Informationen. Zudem kommt, dass ein Mitarbeiter daheim im Homeoffice weniger Angst vor einer möglichen Covid-19-Erkrankung haben muss.

Online-Seminare bei Firmen und Mitarbeitern beliebt wie nie

Insbesondere für den Außendienst und Mitarbeiter in der mittleren bis höhere Führungsebene veränderte sich der tägliche Arbeitstag in vielen Bereichen wesentlich. So wurden bisher unverzichtbare Außentermine via Telefonat oder Skype durchgeführt. Auch geschäftliche Meetings fern der eigenen Niederlassung in Übersee oder China konnten durch Onlineaktivitäten erledigt werden.

Wer von daheim aus die Möglichkeit zu arbeiten hat, spart nicht nur die Wegzeit, sondern auch wertvolle Zeit generell. Der Wert der Gesundheit wird höher bewertet. Lieber die Mitarbeiter mittels Homeoffice schützen als die Arbeitsleistung einer unnötigen Gefahr durch eine Corona-Infektion riskieren. So hatten wohl viele Unternehmen gedacht, die ihre Dienstleistung plötzlich auf Onlinemodule gestellt haben, um für ihre Kunden auch weiterhin erreichbar zu sein.

Tipps für eine erfolgreiche Umschulung

Es braucht allerdings oftmals eine Reihe von Maßnahmen und Hilfestellungen, um das Optimum aus einer Online-Schulung mitzunehmen. Tatsächlich ist für viele Mitarbeiter der Umgang mit der Technik wie beispielsweise Mikrofon und Bildschirm aktivieren oder Online-Inhalte wie Statistiken, Chatroom oder andere Panele zu bedienen, ungewohnt. Die Dozenten motivieren die Teilnehmer daher, die Komfortzone zu verlassen, aktiv zu lernen. Das Motto lautet klar: Übernimm Selbstverantwortung für dein Lernen.

Es ist aber auch wichtig, den eigenen Lerntyp zu kennen. Wer Lerninhalte visuell besser aufnehmen kann, wird durch eine Vielzahl von ansprechenden Powerpoint-Folien und Unterlagen zum Download besser lernen können. Ein auditiver Lerntyp profitiert von den Vorträgen und Informationen des Dozenten. Profis schaffen es, jeden Lerntyp genau dort abzuholen, wo er steht. Auch mit der Qualität des Dozenten steht und schwankt die Qualität sowie der nachhaltige Sinn jeder digitalen Umschulung oder Fortbildung.

Optimales Lernen in Corona-Zeiten

Ein ruhiges Umfeld für die digitalen Angebote ist hilfreich, um den höchstmöglichen Nutzen aus dem zunehmenden Angebot an Fortbildungen mitzunehmen. Dazu noch eine gute Vorbereitung. Schreibmaterial, Notizblock und andere Dinge, die vielleicht seitens der Kursleitung empfohlen sind, sollte man sich zeitgerecht neben den Laptop legen.

Auch ein Glas Wasser ist angenehm. Je länger der Kurs dauert, desto höher wird der Durst. Man hört dann meist nur mit einem Ohr zu und will bereits einen dringenden Weg erledigen, hat Durst oder Hunger. Wer sich vorbereitet und mindestens noch fünf Minuten vorher den Link für den Kurs drückt, gewinnt hinterher die Erkenntnis, dass der Einstieg völlig stressfrei und unkompliziert war.