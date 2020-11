Freelancer in Krisenzeiten

Nicht nur künstlerisch Tätige sind betroffen

Doch längst nicht nur künstlerisch tätige Menschen sind von der Corona-Krise besonders hart getroffen. Auch viele, die unterstützend und beratend für Unternehmen tätig sind, die für Agenturen arbeiten oder die Nachhilfeunterricht und Fortbildungen anbieten, haben nun keine Aufträge mehr. Über eine Freiberufler Versicherung verfügen freie Mitarbeiter aus der Kommunikations-, Bildungs- und Kreativbranche auch kaum, da das Geld für einen solchen Versicherungsschutz schon immer zu knapp war. Die meisten Großunternehmen haben schmerzliche Umsatzeinbrüche. Die Zusammenarbeit mit Agenturen und freien Mitarbeitern wird nun an erster Stelle auf unbestimmte Zeit beendet. Projekte, in die von freien Mitarbeitern mitunter schon viel Arbeit investiert wurde, werden vorerst verschoben oder gleich vollkommen abgesagt. Für die betroffenen Freelancer gibt es keinerlei Planungsicherheit und die Zukunft scheint düster.

Der Staat hat Hilfe in Aussicht gestellt

Der Staat hat zwar Soforthilfe in Aussicht gestellt, doch bislang ist es bei warmen Worten geblieben. Gleich zu Beginn des zweiten Lockdowns war viel von einer Hilfe speziell für Freelancer die Rede . Der Zugang sollte unkompliziert sein. Doch selbst nach Wochen gibt es noch nicht einmal ein entsprechendes Formular, über das die Hilfe beantragt werden kann. Als Bemessungsgrundlage für die Hilfe von bis zu 5.000 Euro für Kleinstunternehmer sollen die Einkünfte des Novembers 2019 dienen. Das kann für viele problematisch sein, die vielleicht gerade im vergangenen November eine dünne Auftragslage hatten. Diese Setzung ist also sehr willkürlich und hat nichts mit der Lebenswirklichkeit von Freischaffenden zu tun. Gewiss, wer selbstständig ist weiß, welche Risiken damit verbunden sind. Er übernimmt viel Verantwortung für sich und seine Familie und entlastet durch seine Arbeit nicht selten den Staat und seine Institutionen. In einer so unwägbaren Situation wie der jetzigen, die selbst Großkonzerne aus der Bahn wirft, sollte er nicht dafür bestraft werden.

Schnell fühlen sich Ratgeber berufen

Erstaunlich ist, wie schnell sich zahlreiche Ratgeber speziell für Freelancer berufen fühlen. Von Neuausrichtung ist die Rede und davon, dass es eine alte Normalität nicht geben wird, sondern nur eine neue. Die Solidarität untereinander sei gefragt und es gilt, Konkurrenz abzubauen. Jetzt sei ein mentales Krisenmanagement wichtig und man müsse sein Profil schärfen. Außerdem solle man seine Netzwerke pflegen, den Kundenkontakt halten und vermehrt digitale Produkte anbieten. Sind diese Ratgeber vielleicht genau solche Freelancer, die sich blitzschnell umorientiert haben und nun versuchen, an ihresgleichen zu verdienen? Das kann natürlich kein Weg für alle Betroffenen sein. Momentan ist erst einmal echte Hilfe gefragt und die kann nur finanzieller Art sein. Diese Hilfe sollte genau so sein, wie Olaf Scholz sie in Aussicht gestellt hat: nämlich schnell und unkompliziert, damit man vorerst Miete und Krankenversicherung zahlen kann. Denn eigenverantwortlich und flexibel sind Freelancer ohnehin.