Der Bildungsgutschein - Möglichkeiten, Voraussetzungen und Antragstellung

Wer kann einen Bildungsgutschein bekommen?

Grundsätzlich ist zwar das Recht auf Zugang zu Bildung in der Verfassung verankert, aber einen Rechtsanspruch auf einen Bildungsgutschein in dem Sinne, gibt es leider nicht. Ob der Gutschein gewährt wird, hängt in erster Linie von dem Bildungsziel ab und inwieweit die gewünschte Qualifizierung die Karrierechancen nachhaltig verbessert.

Entgegen der landläufigen Meinung, dass nur Arbeitslose diesen Gutschein bekommen können, gilt, dass bereits eine drohende Arbeitslosigkeit zur Antragstellung berechtigt. Mit der drohenden Arbeitslosigkeit ist jedoch in keinem Fall gemeint, dass ein Arbeitnehmer von sich aus kündigt, weil ihm Beruf oder Arbeitgeber nicht mehr zusagen.

Gründe, die für eine drohende Arbeitslosigkeit sprechen sind vielmehr in der eigenen Gesundheit, befristeten Arbeitsverträgen, bevorstehender Firmenschließung oder abzusehender Insolvenz zu sehen. Besonders mit der eigenen Gesundheit, zu der auch die psychische Verfassung gehört, können Anträge gut begründet werden.

Geringverdiener, die aufstockende Leistungen zum Lebensunterhalt erhalten, können ebenfalls gute Chancen auf die Gewährung eines Bildungsgutscheins haben, wenn sie durch eine Weiterbildung erreichen können, mit einem besserbezahlten Job, den Leistungsbezug der ergänzenden Hilfen zu beenden.

Arbeitslose Personen, die bei Arbeitsagentur oder Jobcenter gemeldet sind, können ebenfalls Anträge auf Bildungsgutscheine stellen.

Die Bewilligung des Antrages ist weitgehend Ermessenssache. Die Darlegung von glaubhaften Gründen, warum die Fortbildung, Arbeitslosigkeit beendet oder abwendet, die im schriftlichen Antrag erfolgen kann, hilft bei der Entscheidungsfindigkeit und belegt, wie verantwortungsbewusst der Antragsteller mit öffentlichen Geldern umgehen möchte.

Welche Seminare können über einen Bildungsgutschein abgerechnet werden?

Bildungsgutscheine werden über öffentliche Gelder finanziert und unterliegen daher ganz besonderen Vorschriften. So dürfen nur Bildungsangebote gefördert werden, die die Anforderungen an die AZAV-Zertifizierung erfüllen. Das bedeutet, sowohl der Bildungsanbieter insgesamt, wie auch jede einzelne Maßnahme, muss zertifiziert sein. Die Zertifizierungen sind zeitlich begrenzt und müssen regelmäßig erneuert werden, weil sie ansonsten verfallen.

Für die Zertifizierung sind Konzepte einzureichen, die eine Bedeutung der Bildungsmaßnahme für den Arbeitsmarkt insgesamt, aber auch für die Zielgruppen, an die sich der Kurs richtet im Besonderen, nachweisen. Zudem ist in diesen Maßnahmen immer auch ein Bewerbungstraining und ggf. sogar ein Vermittlungsangebot enthalten.

Inhaltlich können diese Kurse alle arbeitsmarktrelevanten und berufsspezifischen Themen abhandeln und teilweise sogar zu anerkannten Berufsabschlüssen führen (bei Umschulungen zum Beispiel).

Die Dauer der Kurse ist im Konzept klar definiert und richtet sich nach dem Bildungsziel. Ein Aufbauseminar zu einem Thema, kann wenige Tage dauern, eine Umschulung läuft in der Regel über den Zeitraum von zwei Jahren.

Der Weiterbildungsmarkt hat sich sehr entwickelt und es gibt inzwischen für jedes Bildungsziel ganz unterschiedliche Angebote, so dass jeder für sich, eine bevorzugte Maßnahme finden kann. Der Präsenzunterricht ist zwar noch verbreitet, findet aber inzwischen auch oft schon online statt. Das bedeutet, dass sich die Lernenden zu festen Zeiten entweder zu Hause vor dem PC oder bei einem Bildungsträger einfinden und von einem Dozenten in Echtzeit geschult werden. Die festen Zeiten sind je nach Zielgruppe angepasst, so dass auch berufsbegleitende Weiterbildung leichter möglich wird. Sogar Fernstudiengänge sind inzwischen über Bildungsgutscheine förderbar.

Was genau beinhaltet der Bildungsgutschein?

Der Bildungsgutschein wird über das Bildungsziel definiert und nicht etwa über die Höhe von Lehrgangskosten. Das ermöglicht dem Antragsteller, seinen Wunschanbieter zu suchen ohne auf die konkreten Gebühren achten zu müssen. Zeitmodelle, was Dauer und Anwesenheitszeiten angeht, sind für die Entscheidung oft ebenso ausschlagegebend wie die Seminarinhalte, die sich auch bei gleichen Bildungszielen, durchaus unterscheiden können. Die Gültigkeit des Gutscheins erlischt nach einer gewissen Zeit, daher kann es sinnvoll sein, sich im Vorfeld über stattfindende Maßnahmen zu informieren. Liegt der Beginn in zeitlicher Ferne, sollte der Gutschein lieber etwas später ausgestellt werden.

Da zum Gutschein auch weitere Leistungen, wie Fahrtkosten etc. zählen, kann die ausstellende Stelle den Gutschein regional begrenzen.

Der Gutschein muss dem Bildungsträger im Original vorgelegt werden. Der Träger rechnet dann mit der ausstellenden Stelle ab. Möglicherweise zahlt ein Träger vor Ort Fahrtkosten oder Kinderbetreuungszuschüsse in bar aus und wünscht die Unterschrift unter eine Abtretungserklärung. Zusätzliche Kosten, die der Teilnehmer bezahlen soll, dürfen eigentlich nicht auf den Lernenden zukommen, weil alle Bücher etc. mit dem Bildungsgutschein abgegolten sein sollten.

Ein Bildungsgutschein bringt einige Pflichten für den Weiterbildungswilligen mit sich. Im Zusammenhang mit dem Bildungsgutschein unterschreiben zumindest Leistungsempfänger eine sogenannte Zielvereinbarung, die in der Regel die Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme enthält. Dass die Teilnahmezeiten so streng kontrolliert werden, teilweise mit täglich zu unterschreibenden Anwesenheitsnachweisen, liegt auch im Konzept begründet. Denn die regelmäßige Teilnahme an einer Schulung, wird letztendlich auch über den Erfolg entscheiden. Lange Fehlzeiten können je nach Konzept, zu Ausschluss von der Maßnahme führen oder zusätzliche Lernerfolgskontrollen nach sich ziehen. Kommt es zum Ausschluss, weil die Lernzeiten auf fehlenden Alltagskompetenzen, wie Pünktlichkeit oder ordnungsgemäße und fristgerechte Meldung von Fehlzeiten, nicht wahrgenommen werden, kann die ausstellende Stelle die Kosten für den Bildungsgutschein zurückfordern. Ein Abbruch aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Arbeitsaufnahme sind hiervon nicht betroffen.

Antrag stellen – formlos und am besten schriftlich

Für den Antrag auf einen Bildungsgutschein sind Arbeitsagentur oder Jobcenter zuständig, in deren Betreuungsgebiet der Wohnsitz bzw. die Meldeadresse fällt (bei Arbeitnehmern) oder die einen arbeitslosen Kunden oder Geringverdiener ohnehin betreuen.

Für den Antrag selbst gibt es keinen Vordruck, daher kann er formlos gestellt werden. Die schriftliche Form ist deshalb zu empfehlen, weil sie zwingend schriftlich beantwortet werden muss und somit erlauben, auf den Schriftverkehr basierend, einen Widerspruch einzulegen. Auch wenn es keinen Rechtsanspruch gibt, können Widersprüche zum Erfolg führen.

Den Rechtsanspruch gibt es wie bereits erwähnt nicht. Dass die Entscheider die Gewährung von Bildungsgutscheinen sorgfältig prüfen, liegt darin begründet, dass sie eine Rechenschaftspflicht gegenüber den zentralen Stellen innerhalb einer Behörde, aber auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber haben.

Letztendlich ist es eine Frage der Kommunikation, ob ein Entscheider zu einer positiven Überzeugung kommt oder nicht. Macht der Antragsteller deutlich, dass diese Fortbildung dazu dient, langfristig einen aktiven Beitrag zum gesellschaftlichen Leben leisten zu können, wird er auf offene Ohren stoßen.