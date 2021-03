Digitalisierung, Home Office & Co: Die Office-Trends 2021!

Jedes Jahr gibt es neue Trends, die wiederum eine Zeitersparnis und oft auch eine Kosteneinsparung bedeuten. Ein gutes Beispiel ist die virtuelle Telefonanlage , die für aufstrebende Unternehmen ein absolutes Must-have darstellt. Doch auch abgesehen von dieser interessanten Entwicklung gibt es 2021 zahlreiche Office Neuheiten mit ungeahnten Möglichkeiten.

Home Office: So gestaltet man den Arbeitsplatz heute

Im Zuge der Digitalisierung arbeiten immer mehr Menschen vom Home Office aus. Sie benötigen aufgrund der Umstrukturierung bestimmte Büromöbel, um das Arbeiten von Zuhause aus so komfortabel wie möglich zu gestalten. Dabei geht es nicht allein um Tisch, Schreibtischstuhl, Aktenordner, Drucker und PC.

Das Büro sollte – im Gegensatz zum Büro beim Arbeitgeber – ganz auf die persönlichen Bedürfnisse ausgerichtet sein. Im Jahr 2021 steht die Gestaltung des Arbeitsraumes an erster Stelle. Viele entscheiden sich für Dschungelmotive. Andere wollen einen Meerblick genießen und tapezieren das Meer direkt an die Wand.

Neutrale Metallmöbel liegen absolut im Trend und bieten unglaublich viele Dekorationsmöglichkeiten. Neben den leicht zusammenbaubaren Metallmöbeln wählen viele Menschen Massivholzmöbel für ihr Home Office aus. Um die Natur zu schützen, sollten sich Berufstätige für heimische Hölzer entscheiden.

Sheesham und Palisander stellen Tropenhölzer dar. Eiche und Buche gehören kommen hingegen häufig aus Deutschland. Wer sich günstig und natürlich einrichten will, dem bietet sich das Weichholz Kiefer als perfekte Option. Das warme Holz ist in allen Variationen erhältlich. Neben Landhaus-Stil gibt es Kiefer auch im Shabby-Look.

Neue Geräte-Highlights für das eigene Büro

Warum von Zuhause nicht so einfach arbeiten wie nur möglich? Das denken sich auch viele Firmen, die das Home Office neu definieren. Ihre Angebote reichen von handelsüblichen Produkten zur Arbeitssteigerung im Home Office bis hin zu echten Alleskönnern, die die Arbeit abnehmen. Aktuelle Drucker verstehen sich beispielsweise längst nicht mehr ausschließlich als Gerät, welches lediglich einen Ausdruck erzeugt. Neue Modelle verfügen über WLAN und sind dadurch netzwerkfähig. Sie verbinden sich mit dem Smartphone und benötigen kein Verbindungskabel mehr. Ganz gleich, wo sich der Nutzer befindet, er kann Drucke in Windeseile realisieren und das unmittelbar vom mobilen Endgerät aus.

Ein weiteres Must-have für effektives Teamworking und kreatives Gestalten ist die neue Generation des Microsoft Surface. Dieses Gerät ist zwar einerseits relativ kostspielig. Andererseits kann es alles, was die meisten Konkurrenzprodukte nicht können. Es ist äußerst leicht, lässt sich vom Laptop in ein Tablet verwandeln, sieht schick aus, bringt eine ansprechende Leistung mit und das Highlight: Auf dem Bildschirm des Surface lässt sich mit der Hand zeichnen. Ein Stift – wie etwa beim Tablet – ist nicht nötig.

Im Vergleich zu Grafiktablets schneidet die Übertragungsgeschwindigkeit beim Zeichnen äußerst gut ab. Der Surface ist eine gute Wahl, wenn es um die Bearbeitung per Touchscreen geht. Inhalte lassen sich teilen und viel schneller ins Netz stellen als mit einem USB-Grafiktablett. Auch gemeinschaftliches Arbeiten und das Anfertigen von Notizen für den Arbeitsalltag sind mit dem Surface kein Problem.

Fortschritte im Bereich der Kommunikation im Jahr 2021

Kommunikation geht immer schneller, muss reibungslos ablaufen und dem Kommunikationspartner ein seriöses Bild vermitteln . Im Jahr 2021 werden sich vor allen Dingen die Anbieter von Telekonferenzportalen erweitern. Viele bieten ihren Service ab 2021 nicht mehr ausschließlich über den PC im Home Office an. Sie erweitern die Dienstleistung dahingehend, dass die Telko – so die Abkürzung für Telekonferenz – auch mobil möglich ist. Wer viel reist, verpasst keine gemeinsamen Meetings. Kann er dennoch nicht an der Telefonkonferenz teilnehmen, so inkludieren renommierte Firmen derzeit die Möglichkeit der Aufnahme der Telefonkonferenz. Ob abends im Bett oder morgens nach dem Aufstehen – die Informationen stehen stets zum Abrufen bereit.

Firmen setzen auch immer mehr auf eine eigentlich schon in die Jahre gekommene Struktur. Sie verwenden mobile Chatplattformen, um sich dauerhaft austauschen zu können. Mit WhatsApp sind alle bestens beraten. Die App gerät zwar immer wieder hinsichtlich des Datenschutzes und der Sicherheit in ein ungutes Licht. Allerdings weiß sie auf der anderen Seite mit vielen praktischen Features zu überzeugen.

Der Versand von Nachrichten ist in Echtzeit möglich, die Dateiübertragung geht weitaus schneller als per E-Mail, auch große Dateien lassen sich versenden, Sprachnachrichten vereinfachen den Chatprozess, die integrierte Videotelefonie bietet sich auch für Firmen und Angestellte an und die persönlichen Optionen zur Anpassung der App an die eigenen Bedürfnisse kann sich sehen lassen.

Virtuelle Bildungsangebote durch Moocs

Moocs gibt es eigentlich schon länger. Doch bereits gegen Ende 2020 haben sich viele User in Moocs eingeschrieben. Bei einem Mooc handelt es sich um einen Massive Open Online Course. Dieser wiederum ist ein Lehrgang, der vorzugsweise von Universitäten angeboten wird. Dadurch werden eher konservative universitäre Strukturen durchbrochen und eine Brücke zur Digitalisierung geschlagen. Immer mehr Firmen favorisieren die digitale Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und schreiben sich und ihr Team daher für Moocs und andere Weiterbildungsangebote im Internet ein.

Allen voran sind virtuelle Schulungszentren. Im Jahr 2021 werden lokale Schulungen immer mehr in den Hintergrund geraten. An ihre Stelle tritt das zukunftsträchtige Webinar. Webinare stellen digitale Seminare dar. Lange Fahrtwege und Reisekosten sowie – wie beim Öffentlichen Dienst üblich – die Einbeziehung eines Chauffeurs fallen komplett weg. Bei der Vielzahl der Mitarbeiter kann daher von gigantischen Ersparnissen ausgegangen werden, denn auch Hotelkosten bleiben aus.

Das Gute: Im Netz existieren viele Plattformen, die eine berufsspezifische Weiterbildung garantieren. Viele Kurse schließen mit einem Zertifikat oder einem Zeugnis ab. Angestellte und Selbstständige im Home Office machen von den Angeboten gerne Gebrauch. Wer angestellt ist, kann sogar von Finanzierungsmöglichkeiten profitieren.

Auch für Arbeitssuchende bietet sich eine Teilnahme an, da einige Weiterbildungskosten im Rahmen eines Bildungsgutscheins vollständig abgedeckt werden. Voraussetzung hierbei ist jedoch, dass zukünftige Teilnehmer lediglich AZAV-Kurse auswählen.

Bekannte Fernschulen wie die sich in Darmstadt befindende Studiengemeinschaft Darmstadt eignen sich aufgrund flexibler Lerngestaltung sehr gut, um die eigenen Kenntnisse auf ein neues Niveau anzuheben. Darüber hinaus gibt es andere kostenpflichtige, aber auch kostenfreie kurze Lehrgänge mit Teilnahmebestätigung. Auch sie sind mitunter lehrreich.