Die sensible Haut der Lippen braucht vor allem im Winter gute Pflege. Foto: Christin Klose

Viele Menschen haben im Winter ausgetrocknete Lippen. Im schlimmsten Fall entstehen schmerzhafte Risse. Vorbeugen lässt sich mit der richtigen Pflege. Worauf kommt es also an?

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Die Lippen sind kleine Sensibelchen. Gerade im Winter fällt das auf, wenn sie besonders trocken sind und gar einreißen.

«Ihr Eigenschutz ist von Natur aus recht eingeschränkt, da sie sich nicht selbst mit Feuchtigkeit und Fett versorgen können», erklärt Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) in Frankfurt am Main. Lippen verfügen weder über Talg- noch Schweißdrüsen. «Gerade in den Wintermonaten ist eine regelmäßige Pflege daher besonders wichtig.»

Hilfreich sind Pflegeprodukte, um die empfindliche Haut vor dem Austrocknen zu bewahren. «Ein Lippenbalsam beruhigt und pflegt trockene, rissige Stellen», erläutert Huber. Eine Lip-Butter beispielsweise aus Sheabutter biete eine intensive Versorgung mit wertvollen Inhaltsstoffen und spende ausreichend Feuchtigkeit.

«Schutz bieten auch Lippenpflegestifte mit Ölen wie zum Beispiel Jojobaöl und Wachsen, die sich wie ein Film auf die empfindliche Haut legen und so verhindern, dass sie weiter Feuchtigkeit verliert», ergänzt die Kosmetikexpertin. «Einige Pflegeprodukte enthalten auch Vitamine oder Wirkstoffe wie Panthenol oder Ringelblumenextrakte, die der rauen Haut dabei helfen, sich zu erholen.»

Gerade wer Wintersport betreibt und sich in den Bergen aufhält, sollte auf die Lippen achten. Hier rät Huber zu einer Pflege mit hohem Lichtschutzfaktor, um die Haut vor der UV-Strahlung zu schützen.