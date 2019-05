Welche Jeans tragen modebewusste Damen diese Saison?

Zwar gibt es generell zwei Lager, was die Destroyed Jeans angeht, jedoch ändert dies nichts an der Tatsache, dass sie auch dieses Jahr auf der Straße zu sehen sein werden. Während die einen sie hassen, werden sie von anderen wiederum geliebt. Besonders freigelegte Knie sind in diesem Jahr absolut im Trend und werden zahlreich auf den Straßen zu sehen sein. Dabei gilt es jedoch unbedingt darauf zu achten, dass die Destroyed Jeans im Girlfriend Cut, also recht großzügig geschnitten wurde. Enge Jeans mit Löchern oder Rissen sind in diesem Jahr leider out.

Neben den Destroyed Jeans sind auch Jeans mit Streifen derzeit voll im Trend. Sie sehen nicht nur zeitgemäß aus, sondern besitzen eine Eigenschaft, die viele andere Modelle nicht haben. Sie spielen mit optischen Effekten und machen die Beine vermeintlich länger. Wer seine Beine in diesem Jahr besonders betonen will, kommt nicht um diesen Trend herum. Solltest du noch auf der Suche nach der perfekten Jeans sein, so gibt es Jeans mit Streifen bei Esprit zu kaufen. Die Jeanskollektion von Esprit zeichnet sich dabei nicht nur durch Qualität aus. Vor allem die vielfältigen Designs sorgen dafür, dass zu fast jedem Outfit eine passende und modische Jeans gefunden werden kann.

Eine Jugendsünde kehrt als Trend zurück

Kaum zu glauben, aber wahr: 2019 wird das Jahr sein, in dem die Hochwasserjeans wirklich im Trend liegen wird. Waren sie in der Schule noch die Ursache für hämisches Gespött, sind sie heute nahezu ein Must-have für modebewusste Damen. Allerdings bergen die Hochwasserjeans auch eine Gefahr. Wenn das restliche Outfit nicht darauf abstimmt aus, können sie noch immer zum modischen Fauxpas werden. Daher sollten Damen unbedingt darauf achten, die Jeans nach Möglichkeit mit Boots kombiniert werden. So kommt sowohl die Hose als auch das Schuhwerk bestens zur Geltung.

Auch farblich zeigt die Modesaison mal wieder einen alten Trend im neuen Gewand. Bereits in den 80er Jahren waren Denim Jeans im Acid Wash Look angesagt. Nun feiern sie ebenfalls ihr Comeback und liegen voll im Trend. Der Acid Wash Look bietet sich für allem für Damen an, die gerne etwas mehr experimentieren und gerne bunte Oberteile tragen. In Kombination mit der Jeans entsteht dabei ein wilder aber trendiger Look.