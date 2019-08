Nähstoffe, neue Mode

Nähen boomt. Obwohl es heute einfacher denn je ist, trendige Mode im Laden oder Internet preisgünstig zu kaufen, nähen immer mehr Menschen selbst. Handarbeiten, speziell Nähen ist beliebt wie lange nicht. Fantasievolle Stoffläden lösen in hippen Stadtvierteln den Bäcker ab, Nähbücher füllen in der Buchhandlung Regale und Anfänger-Nähkurse sind im Nu ausgebucht. Die Nähmesse "Make Your Fashion" in Hamburg, wächst seit ihrem Debüt 2015 stetig und hat sich mit einem attraktiven Workshop-Angebot zum Top-Event für Nähbegeisterte entwickelt. Warum das so ist, wird hier kurz erklärt .

Von Aschendorff Medien