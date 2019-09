Praktische Schlüsselbänder - moderne Hilfsmittel für die perfekte Ordnung

Farbenfrohe Schlüsselbänder mit beliebten Motiven und Sicherheitselementen

Lange Schlüsselbänder sind leicht zu pflegen, sodass die farbechten Modelle nach jeder Wäsche mit der Hand oder in der Waschmaschine wieder mit intensiv leuchtenden Tönen begeistern. Außerdem ist auf diesen Bändern, die sowohl mit kleinen Karabinerhaken als auch mit Metallringen für die Schlüssel ausgestattet werden können, ausreichend Platz für Werbeaufdrucke. Da die Bänder in der Regel täglich mehrfach zur Hand genommen werden, ist ein Schlüsselband ein sehr effektives Werbemittel. Bei jedem Griff zum Schlüssel prägen sich die Werbebotschaft, das schenkende Unternehmen und jede andere Information nachhaltig in das Gedächtnis des Benutzers ein. Diese Informationen auf dem Stoff werden wegen der hohen Funktionalität des Bandes mit einem positiven Eindruck verknüpft, der die Effektivität des Werbegeschenks erhöht. Neben den Standardmodellen sind auch Bänder mit einem abnehmbaren kurzen Teil, an dem die Schlüssel befestigt sind, erhältlich. Die unter dem Namen Lanyards bekannten Modelle verfügen über eine Steckschnalle. Diese Schnalle lässt sich mit einem Griff von dem langen Band lösen und genauso leicht werden die beiden Teile auch wieder zusammengesteckt.

Schlüsselbänder selbst mit viel Liebe zum Detail gestalten

Personalisierte Schlüsselbänder zaubern als Geschenk Jung und Alt ein Lächeln auf die Lippen. Besonders beliebt sind die breiten Bänder auf denen schöne Motive wie das Lieblingshaustier oder ein Sandstrand zu sehen sind. Die Bandbreite an Möglichkeiten für die Gestaltung eines Schlüsselbandes ist groß. Zudem lassen sich mehrere Bänder auch sehr kreativ zu einem geflochtenen Band verbinden. Jedes schmale Band hat in einem klassischen Etui Platz, sodass das beliebte Schlüsselband wie ein normaler Schlüsselanhänger verwendet werden kann. Die Entscheidung für die Ausstattung der ganzen Familie oder eines Unternehmens mit den praktischen Schlüsselbändern, die von vielen Druckereien nach Wunsch designt werden , ist immer ein erster Schritt zur optimalen Ordnung. Jede Haustüre oder jede Abteilung sowie jedes Familienmitglied erhält ein Band in einer anderen Farbe wie zum Beispiel Rot oder Neongrün und schon werden Schlüssel nie mehr verwechselt.