Nicht nur für Textilbetriebe, sondern für alle kreativen Köpfe unverzichtbar

Wer heute im kreativen Bereich unterwegs ist oder sogar selbst näht und schneidert, sollte den fertigen Textilien ein Wäscheetikett beifügen. Dadurch werden den Kunden alle wichtigen Informationen an die Hand gegeben, um die neuen Kleidungsstücke pflegewirksam zu reinigen.

Es gibt die Wäscheetiketten in mehreren Varianten

Es gibt die Wäscheetiketten in verschiedenen Varianten. Besonders beliebt, weil zeitsparend, sind die Schildchen zum Aufbügeln. Bügeletiketten werden, wie der Name es bereits sagt, einzeln von innen mit dem Bügeleisen mit einer bestimmten Temperatur auf den Stoff aufgebügelt und haften dann sicher und fest. Selbstverständlich sind Schrift und Kennzeichnungen farbecht, sodass die Etiketten nach dem Waschen immer noch lesbar sind.

Eine Alternative stellen Wäscheetiketten zum Aufnähen dar. Eigentlich ist diese Variante bereits seit Jahrzehnten gebräuchlich, bereits unsere Eltern und Großeltern nähten Etiketten in Rückseite oder Saum selbst hergestellter Kleidungsstücke ein. Bei Etiketten zum Aufnähen ist die Sicherheit, dass diese selbst nach mehrmaligem Waschen nicht abgehen, natürlich besonders hoch. Das Besondere an Bügeletiketten ist, dass sich diese ebenfalls aufnähen lassen.

Die dritte Variante der Wäscheetiketten stellen selbstklebende Modelle dar. Diese Form der Etiketten ist mit Abstand die beliebteste unter professionellen Textilbetrieben und Hobbyschneiderinnen, weil sie sich im Handumdrehen auf den Stoff aufkleben lassen und dort dann dauerhaft kleben bleiben. Selbst Waschgänge bei sehr hohen Temperaturen sind mit selbstklebenden Etiketten möglich.

Viele Anbieter von Wäscheetiketten sind heute im Internet vertreten

Im Unterschied zu früheren Jahrzehnten müssen Wäscheetiketten heute nicht mehr in aufwendiger Handarbeit hergestellt werden, sondern lassen sich im Internet bestellen. Es gibt heute eine ganze Reihe von Anbietern, welche die Etiketten als Bügel- oder Klebeetiketten sowie als Wäscheetiketten zum Aufnähen anbieten. Je nach Art der Textilien lassen sich dann die entsprechenden Wäscheetiketten auswählen und für die fertig hergestellten Kleidungsstücke oder für Accessoires aus Stoff verwenden. Das Gute ist ebenfalls, dass es die Wäscheetiketten im Internet in jeder beliebigen Größe und Menge gibt.

Selbst kreativ werden ist ebenfalls kein Problem

Wer es hingegen vorzieht, seine Pflegeetiketten selbst herzustellen, benötigt dafür nur etwas kochfesten Stoff in einer bevorzugten Farbe sowie Schere, Nadel und Garn. Nach dem Zuschnitt in der für die Textilien passenden Größe werden die kleinen Schilder dann in fleißiger Handarbeit auf den Stoff aufgenäht. Beim Nähvorgang sollte darauf geachtet werden, dass das Garn außen nicht zu sehen ist. Daher am besten direkt in den Stoff nähen und die Enden vorsichtig verstechen.