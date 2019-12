Wie der Mann von heute seine Gesichtsbehaarung trägt

So will der Sechstagesbart gepflegt werden

Wem ein längliches oder rechteckiges Gesicht in die Wiege gelegt wurde, ist geradezu geschaffen für einen Sechstage-Bart. So lassen sich markante Konturen bestens ausgleichen. Der Sechstage-Bart kann sehr cool wirken wenn er entsprechend gepflegt wird. Daher gilt es, dieses Bartstyling ab einer Länge von 1,7 cm zu trimmen und dabei auf die Konturen achten. Da die Haare natürlich länger sind als bei dem Dreitage-Bart, sollte man ihn regelmäßig mit einem naturbelassenen Bartöl einreiben . So wirkt er gepflegt und sieht nicht struppig aus.

Der Dreitage-Bart – nie kam er aus der Mode

Dieser Bart ist schon lange im Trend und es ist noch lange kein Ende in Sicht . Schließlich lässt er sich am schnellsten züchten und verlangt weniger Aufmerksamkeit als ein Vollbart. Immerhin verkörpert er immer noch die Attitüde von Coolness und Männlichkeit. Diese Bartform passt perfekt zu all denen, die ein herzförmiges oder längliches Konterfei haben. Auch in einem schlanken Gesicht kommt der Bart wunderbar zur Geltung und kann bis zur Führungsetage klettern. Allerdings sind gleichmäßig wachsende Haare die Voraussetzung für einen attraktiven Dreitage-Bart.

Wenn die Barthaare eine Länge von 1,2 cm erreicht haben, sollten sie mit Hilfe eines Trimmers immer auf diese Länge gehalten werden. Aber auch die Kontur ist wichtig, um einen schönen Dreitage-Bart zu stylen. Am besten rasiert „Mann“ seine Wangen möglichst hoch. Aber nicht zu weit nach oben gehen, denn unterhalb muss noch dichter Bartwuchs zu sehen sein. Auch die Symmetrie auf beiden Seiten muss stimmen. Dasselbe gilt für den Hals, wobei der Kehlkopf die unterste Grenze für den Bart sein muss. Alles andere was darunter liegt, sollte glatt rasiert sein.

Vollbart – der Klassiker unter den Bärten

Den Vollbart kann man als Mittelding zwischen dem Dreitage-Bart und Rauschebart sehen. Sehr gut steht ein Vollbart Männern mit einer herzförmigen und schlanken Gesichtsform, der er gleich mehr Fülle verleiht. Sofern er gut definiert und gepflegt wird, wirkt er sehr männlich und seriös auf die Damenwelt.

Wer sich einen gepflegten Vollbart wünscht, muss ihn alle zwei Tage auf sie gewünschte Länge stutzen. Dazu gehört auch, ihn rund um die Oberlippen, Wangen und ums Kinn zu definieren. Ein Vollbart sieht gleich viel ansehnlicher aus, wenn der Bereich um den Adamsapfel gründlich rasiert wird. Ebenso gehört zum Pflegeprogramm, den Bart alle 2 bis 3Tage mit einem Bartreiniger zu Shampoonieren. Das reinigt die Gesichtshaut und macht den Bart dichter. Abschließend ein paar Tropfen Bartpflegeöl auftragen, duftet das Haar fein und wird geschmeidiger. Dafür wird die Liebste dankbar sein.

Foto: Colourbox.de

Der Hipster Rauschebart liegt voll im Trend

Mit dem voluminösen Hipster Moustachebart setzt Mann ein Statement. Allerdings ist bei diesem Vollbart eine intensive Pflege das A& O. Denn die Grenze zwischen maskulinen Schick und ungepflegt ist ziemlich schmal. Ebenfalls muss ein dichter und gleichmäßiger Haarwuchs gegeben sein. Ein dünner Haarwuchs hinterlässt schnell einen schmuddeligen Eindruck. Besonders gut steht der Rauschebart Männern mit schmalem Gesicht, da er die untere Gesichtspartie breiter erscheinen lässt.

Um Wildwuchs zu vermeiden, gehört alle 2 Tage das Stutzen dieser Version zum Pflichtprogramm. Dafür müssen die Konturen des Barthaares mit einem scharfen Rasiermesser getrimmt werden. Ebenfalls muss der Klassiker täglich gekämmt werden. Aber ein einfaches Durchkämmen reicht hier bei weitem nicht aus. Am besten ist es einen breiten Kamm zu benutzen und die Haare nach oben zu kämmen. So sind herausstehende Haare leicht zu erkennen und mit der Schere abzuschneiden. Selbstverständlich will auch der Hipster Look täglich gewaschen werden und verlangt nach einem Bartwachs. Dann wird gezwirbelt was das Zeug hält. Dennoch ist dieser Bart etwas für mutige Männer und kann das Aussehen komplett verändern.