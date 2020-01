Wintermanteltrends für den Januar & Februar

In den Wintermonaten Januar und Februar herrschen normalerweise tiefe Minusgrade, in vielen Regionen ist sogar mit anhaltenden Schneefällen zu rechnen. Angesichts dieser Kälteperioden können normale Jacken den Körper nicht ausreichend warm halten. Deshalb vertrauen viele Damen während dieser Jahreszeit auf kuschelige Wintermäntel, wenn die Temperaturen stetig sinken. Ein Wintermantel erfüllt vor allem eine wärmende Funktion, soll aber trotzdem einen modischen Eindruck hinterlassen. Vorbei sind die Zeiten von unförmigen Modellen in langweiligen Ausführungen und unscheinbaren Farben. Heutzutage sind interessante Designs, auffällige Farbtöne und strukturierte Muster angesagt, in atmungsaktiven und hautfreundlichen Materialien. Auch bei den Mantellängen gibt es mittlerweile eine breitgefächerte große Auswahl, sodass sich das jeweilige Modell perfekt dem Rest der Garderobe anpassen lässt.

Von Aschendorff Medien