Softshelljacken für Herren – eine Mode oder innovative Lösung?

Funktionsbekleidung – ein Begriff, auf denen man sehr oft stoßt. Hört sich sehr gut an. Aber die Frage ist, was eigentlich versteht man darunter? Ist das nur ein Marketingbegriff? Oder steht dahinter eine Innovation, die der Kunde zu seiner Gunsten verwenden kann? Die Antwort unterscheidet sich je nachdem, welche Anforderungen der Kunde an dieses Kleidungsstück stellt.

Von Aschendorff Medien