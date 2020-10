Die Klassiker Strick und Leder

Strick ist der absolute Klassiker für den Herbst und den Winter, weil er nicht nur gut aussieht, sondern auch warm hält. Diesen Herbst trägt man ihn sogar als Komplettlook. Strickpullover mit Strickrock oder Strickjacke mit Strickhose : Schön und praktisch zugleich! Auch Leder kann jetzt als Komplettlook getragen werden. Eine Lederjacke kombiniert mit einem Lederrock sieht nicht nur klasse aus, sondern ist auch der absolute Trend. Und das Beste daran: Leder ist zeitlos, ein echter Allrounder und daher immer eine gute Investition.

Kostüme: Nicht nur für die Arbeit

Bisher waren vor allem Hosenanzüge im Trend. Jetzt werden in diesem Herbst verstärkt Kostüme getragen. Blazer mit Rock ersetzt also Blazer mit Hose. Dabei ist ein Kostüm nicht nur für den Job geeignet, sondern auch wunderbar für den Alltag. Online bestellen kann man die neuen Herbsttrend, wie u.a. die vielen verschiedenen Blazer und Röcke, z.B. auf modivo.de .

Farbe, Glitzer und Fransen

Die Klassiker Strick, Leder und Kostüm sind immer tragbar. Wem das allerdings zu langweilig ist kann mit Glitzer, Strass, Metallic-Tönen, knalligen Farben oder Fransen seinen Look zu etwas Besonderem machen. Ob das nun gewagt ist oder nicht liegt sowohl im Auge des Betrachters, als auch an der Dosis. Knallige Farben aus der gleichen Farbfamilie, ein Glitzeroberteil zu einem sonst sehr schlichten Look oder eine schwarze Fransentasche sind in diesem Herbst 2020 nie zu viel und nicht zu wenig, aber immer stilvoll. Vor allem die Farben Rot, Violett und Gelb erfreuen sich momentan besonderer Aufmerksamkeit.

Foto: Pexels @ EVG Culture (CC0 Creative Commons)

Muster in vielen Farben und Formen

Ob Patchwork, Hahnentritt oder Karos: Muster sind in diesem Herbst immer gerne gesehen . Dabei spielt es auch keine Rolle, ob es sich um ein klassisches Hahnentrittmuster in schwarz-weiß handelt, oder um ein knallbuntes Karomuster. Auch Patchwork ist im Trend und insbesondere für die mutigen Trendsetter interessant: hier werden Farben, Muster und Materialien auf ein und demselben Kleidungsstück gemixt.

Herbstkleider und Röcke

Wer im Herbst Röcke trägt, aus Leder oder Strick, passend zum Blazer als Kostüm und in einem schönen Violett oder Rot, liegt diesen Herbst nie falsch. Auch Herbstkleider in den modischen Farben und Materialien sind momentan absolute Alleskönner.

Grundsätzlich gilt: die aktuelle Herbstmode 2020 soll nicht nur warmhalten, sondern vor allem auch gute Laune machen!