Wohlig warme Füße im Winter: Die Mode Trends 2021

Schöne Boots für jeden Tag

Flauschig weich gefütterte Boots dürfen in puncto Mode Trends 2021 nicht fehlen. Vor allem die zeitlosen Chelsea Boots sind auch dieses Jahr wieder ein stilvoller Hingucker an zahlreichen Füßen. Gleichzeitig erhalten die beliebten Damenschuhe ein Make-over. Neben den klassischen Modellen erfreuen sich in der diesjährigen Saison auch sportlichere oder detailreich verzierte Varianten einer regen Beliebtheit. Extra breite Gummisohlen mit auffällig gestalteten Profilen sind eine weitere modische Neuerung.

Das Schöne ist unabhängig des Designs: Diese Schuhe lassen sich stets geschmackvoll kombinieren. Egal, ob klassisch-elegant, feminin oder ausgefallen - Chelsea Boots begeistern mit ihrem Facettenreichtum in Kombination mit einem hohen Tragekomfort. Dabei sind diese Stücke je nach Geschmack aus unterschiedlichen Materialien gefertigt. Neben Wild- oder Kalbsleder besticht auch Claptonn-Leder durch eine angenehme Passform und einen pflegeleichten Charakter.

Aktiv durch den Winter: Sneaker

Wer einen Blick auf die Mode Trends 2021 wirft, erkennt rasch: Damenhafte Designs sind eines der großen Mottos für dieses Fashion-Jahr. Jedoch gibt es auch einige Highlights, die eher sportiv angehaucht sind. Sneaker zählen dazu. Hierbei dürfen Modeliebhaber aus einer breit gefächerten Auswahl an interessanten Farbgestaltungen und Materialien wählen. Filigraner Samt ist ebenso gefragt wie naturnahes Wildleder. Auch Kalbsleder wird dieses Jahr zahlreiche Füße in Form von Sneakern zieren.

Maskulin in Mode

Neben Sneakern und Chelsea Boots stellen von Männerschuhen inspirierte Stücke einen wärmenden Trend für Damen dar. Sie umfassen beispielsweise Loafer oder Oxfords, wobei die Designs auch ausgefallener sein dürfen. So liegt nicht nur klassisches Schwarz, sondern auch feuriges Rot oder erdiges Braun im Trend. Liebevoll gesetzte Details runden den maskulin-femininen Look ab.

Kombinationsmöglichkeiten der Mode Trends 2021

Unabhängig davon, ob modische Chelsea Boots, Sneaker oder Loafer begeistern - die diesjährigen Winter Must-haves lassen sich vielseitig kombinieren. Interessant sind hierbei nicht nur Stilbrüche, sondern auch gleichfarbig zusammengestellte Outfits. Wer gerne Modemut zeigt, kombiniert flache Schuhe außerdem bewusst mit optisch auffälligen Socken oder Strümpfen. Gleiches gilt für blickdichte Strumpfhosen, die besonders gut zum diesjährigen Overknee-Look passen. Sie können mit einem warmen Strickrock oder Shorts außergewöhnlich in Szene gesetzt werden.

Dennoch ist auch dieses Modejahr klar: Erlaubt ist, was gefällt. Das machen die großen Designer vor. Möglich ist daher in jedem Fall, sportliche Sneaker mit dem puristisch gehaltenen Business-Dress zu kombinieren. Derbe Boots bilden einen ansprechenden Kontrast zu farbenfrohen Kleidern oder Röcken. Ebenso bietet es sich an, die von maskuliner Mode inspirierten Loafer in ein verspieltes Outfit zu integrieren.

Stilsicher und warm im neuen Jahr

In der kalten Jahreszeit ist zwar das Wetter oft trist, doch die Mode ist es nicht. So begeistern auch 2021 zahlreiche ansprechende Trends mit fantasievollen Designs. Diese reichen von spannenden Farbgebungen über sichtbar hochwertige Materialien bis hin zu liebevoll gesetzten Details. Da Fashion für den Fuß dieses Jahr im Zeichen der Femininität steht, lassen sich interessante Stilbrüche gestalten. Die passenden Accessoires dürfen hierbei auf keinen Fall fehlen: Verzaubern dezente Loafer am Fuß, darf die Handtasche ein farbenfrohes Statement sein. Gleiches gilt für den Mantel, der ebenso wie das Schuhwerk wärmt.